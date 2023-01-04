Израильский Кнессет обрушился на Евросоюз с резкой критикой за попытку передать «зону С» Палестинскому государству и восстановить границу 1949 года — в этой зоне проживает 500 тысяч евреев и 300 тысяч палестинцев, она занимает 60% Иудеи и Самарии, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Foxnews.

40 членов парламента Израиля направили гневное письмо трём высшим чиновникам Европейского союза, в котором обвиняют ЕС в работе против Еврейского государства. Скандал разразился после утечки документа ЕС, в котором предлагается выделить спорную территорию Палестинскому государству. Израильская телекомпания Chanel 13 первой поведала о содержании шестистраничного документа под названием «Европейская совместная программа развития зоны С».

«Нам стало известно содержание официального политического документа Европейского союза, значение которого невозможно переоценить, — заявляют евреи. — Этот документ явно демонстрирует одностороннюю и враждебную позицию ЕС по отношению к Государству Израиль и еврейскому народу. Документ полностью игнорирует историческую близость нашего народа к нашей Родине, полностью игнорирует политические соглашения и статус государства Израиль в зоне С и стремится вернуть границы 1949 года как постоянные и окончательные границы Израиля — при полном игнорировании интересов еврейских общин в этом районе».

Спорную зону С на Западном берегу многие евреи называют библейскими именами Иудея и Самария (поскольку зона занимает примерно 60% этих древних провинций). Сейчас в ней проживают 500 тысяч израильтян и около 300 тысяч палестинцев. Палестинцы настаивают на включении зоны С в состав их независимого государства, а многие израильские партии считают, что она должны быть поглощена Израилем. Утечка документа из ЕС произошла в канун попытки Биньямина Нетаньяху сформировать новое правое правительство.

«Документ обнажает лишь самую верхушку айсберга подрывной деятельности ЕС против Израиля, — пишут парламентарии. — Мы знаем о ваших деятельных вкладах, как прямых, так и косвенных, в кампании по очернению имени Израиля. Это были и кровавые наветы о якобы насилиях, творимых поселенцами, и ложные обвинения Израиля в расправах над детьми, и позорные уподобления политики государства Израиль режиму Апартеида в Южной Африке прошлых лет».

«Верховный представитель ЕС по внешней политике Жосеп Боррель, видимо, не вошёл в число адресатов, поэтому мы не можем комментировать письмо по существу, — заявил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Питер Стано в интервью Fox News Digital. — Для этого вам нужно связаться с пресс-службами трех упомянутых в нём президентов». После чего журналисты Fox News Digital направила запросы получателям письма: президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейского парламента Роберте Метсоле, но не получили ответов.

Израильские СМИ сообщили о реакции делегации ЕС на утечку и скандал. «Политика и позиции ЕС формируются 27 государствами-членами и передаются надлежащим образом как партнёрам, так и средствам массовой информации, — гласит ответ делегации. — Наша политика в отношении Западного берега не изменилась: ЕС един в своей приверженности такого решения о двух государствах, при котором Государство Израиль будет жить бок-о-бок в мире, безопасности и взаимном признании с независимым, демократическим, сопредельным, суверенным и жизнеспособным государством Палестина, а Иерусалим станет будущей столицей этих двух государств».

Представитель министерства иностранных дел Израиля в статусе посла Эммануэль Нахшон направил Fox News Digital своё заявление. «В нашем понимании, это внутренний документ Европейского союза, — пишет посол. — В нем представлен ряд положений, которые неприемлемы для Израиля, в том числе в отношении зоны С. Израиль ясно дал это понять [Европейскому] Союзу в ходе серии контактов с его представителями на всех уровнях. С момента выхода документа — предположительно в июне 2022 года — Израиль и Европейский союз провели два заседания Совета ассоциации [встреча высокого уровня с участием Израиля, ЕС и соседних стран] в октябре этого года (впервые за 12 лет) и ведут политический диалог, затрагивающий многие вопросы отношений Израиля и Европейского союза».

Издание Jerusalem Post недавно сообщило, что палестинцы опасаются, что новое правое правительство во главе с Нетаньяху сделает попытку аннексии всей зоны С, что вполне может привести к третьей интифаде. Высокопоставленный палестинский чиновник заявил изданию, что подобный шаг приведёт к отмене соглашений в Осло и прочих соглашений между сторонами.

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