Владимир Легойда: «Человека нельзя заставить сдать биометрию, и не может быть закона, который обязывает её сдавать»

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда, выступая в эфире радио «Вера», обсудил с ведущими программы «Светлый вечер» тему информационной безопасности в контексте обращения Святейшего Патриарха Кирилла к председателю Государственной Думы ФС РФ В. Володину, которое касалось рассмотрения законопроекта о биометрических персональных данных, сообщает Патриархия.Ru.

Представитель Церкви напомнил, что в своем письме спикеру нижней палаты российского парламента Святейший Патриарх отметил, что, «приветствуя развитие информационных технологий и появляющиеся в связи с этим новые возможности, Церковь всегда призывала помнить о рисках, которые они неизбежно с собой несут», а также указал на то, что «Церковь выступает за фундаментальное безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такового выбора».

В ответ на просьбу ведущего программы Константина Мацана прокомментировать позицию Русской Православной Церкви, В. Легойда отметил важность данного вопроса и предостерег от проявления «с одной стороны ненужного алармизма, а с другой стороны — не менее ненужной беспечности».

Необходимость «вхождения в эту тему», по словам главы Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, обусловлена тем, что по имеющимся на сегодняшний день данным, более 70 миллионов наших сограждан уже сдали свои биометрические данные банкам, школам, спортивным и другим организациям. Как отметил В. Легойда, «государство эту сферу на сегодняшний день не регулирует», «об утечках мы слышим часто, это то, что всех волнует, никому не хочется, чтобы его персональные данные терялись».

Гость программы подчеркнул, что хотя «генетическая информация и не является биометрической», но «мы настояли на том, чтобы в законопроект был внесен запрет на сбор генетической информации». Это очень важно, подчеркнул он, потому что утечка генетической информации является «очень неприятной и опасной».

Как подчеркнул В. Легойда, «самой главной позицией, которую Церковь отстаивает и которую Святейший Патриарх четко и однозначно обозначил в своем обращении В. Володину, — это добровольность». Человека нельзя заставить сдать биометрию, и не может быть закона, который обязывает ее сдавать. Второй важный момент, на который обратил особое внимание глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, это то, что «по нашему предложению, поддержанному Государственной Думой и Министерством цифрового развития, которое разрабатывало во многом эти положения, будет предусмотрена специальная форма отказа от сдачи биометрических данных».

В дополнение гость программы указал на то, что Церковь настаивает не только на добровольности и наличии специальной формы отказа, но и на том, чтобы «человек, который не хочет сдавать биометрические данные ни в коем случае не был поражен в правах и имел полную возможность пользоваться всеми услугами, которые ему предлагает государство и общество». «Он не может никак быть ущемлен в своем праве», — подчеркнул представитель Церкви.

«Диалог с Министерством цифрового развития и Государственной Думой по этому сложнейшему вопросу напряженный и непростой, но он очень открытый и есть готовность слышать друг друга. Мы показали нашим партнерам, что у нас серьезная аргументация, и они с уважением к этому относятся», — заключил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

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