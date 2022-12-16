Братия Почаевской лавры обратилась к президенту Украины В. Зеленскому с требованием ветировать законопроекты о запрете УПЦ…

Митрополит Почаевский Владимир: «Требуем прекратить произвол и беззаконие, которые совершаются по отношению к нашей Украинской Православной Церкви»

15 декабря 2022 года братия Почаевской Свято-Успенской Лавры обратились к президенту, главе Верховной Рады, премьер-министру и уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины с открытым обращением, указав на недопустимость принятия дискриминационных законов о запрете деятельности Украинской Православной Церкви.

Ниже мы публикуем текст этого обращения целиком:

«Уважаемый Президент Украины Владимир Александрович!

Мы, братия Свято-Успенской Почаевской Лавры, крайне обеспокоены законопроектами, которые, как мы поняли, в ближайшем времени будут рассматриваться в Верховной Раде Украины, и которые будут касаться будущего Украинской Православной Церкви.

Мы, монахи, не представляем своей жизни без Божьего храма, без церковного пения, без своей православной спасительной веры, без своей церковной семьи. Это — наша жизнь! Почему мы должны от этого отрекаться?

Надо стараться быть объективными в оценках религиозной ситуации и по отношению к православным украинцам.

Следует способствовать порядку и гармонии в обществе. А гонения на Церковь несут опасность, как для верующих людей, так и для государства, которое должно уважать мнение миллионов граждан.

Люди не всегда должны быть близкими друзьями и единомышленниками, но в деле защиты конституционных прав граждан Украины и общественного мира — мы должны быть союзниками. И в этом рассчитываем на Ваше понимание и поддержку.

Наша страна переживает в настоящее время самый трудный и самый трагический момент своей истории. Зачем его ещё увеличивать? Чем мы, монахи-украинцы виноваты в том, что совершается?

Люди, которые не знают историю Церкви, канонов, никогда не были верными Церкви и не жили церковной жизнью и не имеют ничего общего с Христовой Церковью — сеют раздор между украинцами и вносят политику в Церковь.

Согласно Конституции Украины, Церковь отделена от государства и каждый имеет право исповедовать веру или же не исповедовать никакой.

Мы, как граждане Украины, требуем не нарушать наши права на свободное вероисповедание.

Направление нашей страны — демократичность, а в чем же заключается демократия?

Все говорят о свободе слова и совести и о том, что все равны перед законом, но к сожалению, в настоящем «сильных мира сего» это не касается.

Может сделайте и примите закон как в Китае, где запрещено исповедание любой веры?!

Декрет Ленина, как мы видим из настоящего, к большому сожалению, действует. Как после революции была отделена Церковь от государства и гонима, так происходит и в настоящее время.

Наша жизнь и наше будущее зависит от тех, кто защищает и охраняет наше государство, а потому особенно важно молиться за украинских военных.

Тысячи монахов, у которых много родных и близких сейчас находятся на передовой, молятся за наших воинов и многострадальный украинский народ.

В первый день войны наш Предстоятель Блаженнейший митрополит

Онуфрий осудил военную агрессию.

Обвинение, что мы зависимы от Москвы — безосновательное и ложное!

В последнее время многие СМИ пишут ложную информацию о нашей Церкви, которая является самой большой религиозной общиной в нашей стране. Она всегда была и остается с украинским народом и по-настоящему переживает, молится и желает мира.

Прихожане, монастыри и епархии УПЦ много помогают нашим воинам, которые находятся на передовой, лечат раненых, заботятся о переселенцах, предоставляют им жилье, одежду, бесплатные продукты питания и другие необходимые вещи, и тому подобное.

Запрет и ликвидация УПЦ, будет иметь непоправимые последствия и посеет раздор среди населения, в том числе среди военнослужащих. Вы и руководитель вашего офиса публично неоднократно отмечали неуместность разрешение конфликтов на религиозной основе в условиях военного положения, а что изменилось с тех пор?

Согласно Томосу (Грамота Патриарха Алексея II) с 1990 года наша Церковь независимая, об этом свидетельствует и Устав нашей Церкви.

Мы монахи, Свято-Успенской Почаевской Лавры сознательно стоим на защите нашей канонической УПЦ, которая основана Господом нашим Иисусом Христом, а не политиками.

В этой Церкви мы приняли Крещение и в дальнейшем будем оставаться в ней, и требуем прекратить произвол и беззаконие, которые совершаются по отношению к нашей Украинской Православной Церкви.

Просим Вас, как гаранта Конституции Украины, не поддерживать эти дискриминационные законы и ветировать их.

С нами Бог!

Викарий Киевской Митрополии,

Наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры

Владимир"

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