Кипрский иерарх заявил, что его позиция по «ПЦУ» изменилась на 180 градов якобы из-за изменения «богословских и национальных аргументов»…

14 декабря 2022 года митрополит Тамасосский Исаия, ранее выступавший в защиту Украинской Православной Церкви и против признания «ПЦУ», а затем резко изменивший свою точку зрения, заявил СМИ, что если он станет новым Предстоятелем Церкви Кипра, то пересматривать вопрос признания «ПЦУ» не станет, сообщает СПЖ.

Во время интервью изданию «Репортер» журналист напомнил митрополиту Исаие о том, что ещё не так давно его позиция в вопросе признания «ПЦУ» была отрицательной и именно из-за этого были нарушены его отношения с покойным Архиепископом Хризостомом. «Пересмотрели ли вы свою позицию после вторжения на Украину?», — спросил журналист.

Митрополит Исаия ответил, что с учётом тех фактов, «которыми мы располагали в то время (когда митрополит Исаия выступал против „ПЦУ“, — Ред.), мы справедливо просили о возможности мира через диалог и нейтралитет, чтобы автокефалия на Украине могла функционировать должным образом».

«Теперь богословские факты изменились, но также после вторжения изменились и национальные факты, поскольку любой ревизионизм подрывает наше собственное существование и существование Греции», — сказал иерарх.

Он также утверждает, что якобы «независим в церковном отношении ни от Востока, ни от Запада». «У нас есть автокефалия, и мы должны иметь своё мнение по этому поводу, всегда в соответствии с данными, которые мы имеем перед собой».

Митрополит Исаия подчеркнул, что «вопрос признания „ПЦУ“ закрыт, и я не буду, если меня изберут, снова выносить его на рассмотрение Священного Синода».

Тамасосский архиерей заявил, что все разговоры о том, что его позиция как-то связана с отношениями с Русской Церковью, а также слухи, что он «продвигает её интересы» — это «преднамеренная пропаганда, чтобы низложить меня, в связи с предстоящими выборами Архиепископа».

Он рассказал, что его недавнее посещение Фанара было призвано разрушить эту «злонамеренную пропаганду о наших намерениях и позиции», и «отношения с Фанаром стали ещё крепче, чем были в прошлом».

Никакого стыда по поводу своего публичного предательства Украинской Православной Церкви подобно Александрийскому Патриарху Федору, владыка Исаия, судя по всему, не испытывает. О нарушении церковных канонов в вопросе признания украинских раскольников со стороны Фанара указанный кипрский архиерей также больше не вспоминает.

Русская линия