5 декабря по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний прибыл в Болгарию.

В тот же день состоялась встреча главы Отдела внешних церковных связей с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Болгарии Э.В. Митрофановой. Во время беседы обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.

6 декабря в храме святителя Николая Мирликийского в Софии было торжественно отмечено 70-летие учреждения при нём Подворья Русской Православной Церкви. По случаю этой знаменательной даты, празднование которой приурочено к престольному празднику Никольского храма, отмечаемому по принятому в Болгарской Православной Церкви новоюлианскому календарю, в его стенах была отслужена Божественная литургия. При большом стечении верующих праздничное богослужение совершили митрополит Ловчанский Гавриил, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний и главный секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви епископ Мелнишский Герасим.

Иерархам сослужили настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев), представитель Румынской Православной Церкви в Болгарии священноэконом Нелуц Опря, сопровождающие владыку Антония в поездке и.о. заместителя председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук и помощник председателя ОВЦС иерей Александр Ершов, клирики Русской и Болгарской Православных Церквей.

На богослужении присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол России в Болгарии Э.В. Митрофанова, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Северной Македонии С.А. Баздникин, Чрезвычайный и Полномочный посол Сербии в Болгарии Ж. Йович, временный поверенный в делах Белоруссии в Болгарии Н.С. Лешуков.

По окончании Божественной литургии митрополит Волоколамский Антоний от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла тепло приветствовал участвовавших в торжествах болгарских архиереев и духовенство, а также многочисленных молящихся, которые собрались на праздник. Он отметил важную роль Подворья Русской Церкви в Софии, равно как и Подворья Болгарской Церкви в Москве, в укреплении связей между двумя Церквами, которых исторически объединяют узы единства: «Там, где единство, — там Господь. Где разделение — там враг рода человеческого. И Церковь на протяжении всей своей истории делала и делает все возможное для того, чтобы объединять людей». По мысли владыки, «самое крепкое единство — единство, которое основано на Боге, на вере, на одном Крещении, на одной Евхаристии. И в этом заключается великое сокровище Церкви».

На молитвенную память о состоявшихся торжествах митрополит Волоколамский Антоний передал в дар храму святителя Николая икону Пресвятой Богородицы «Знамение».

Председатель ОВЦС также вручил труженикам Подворья Русской Православной Церкви в Софии награды, которых те были удостоены в ознаменование 70-летней годовщины его учреждения. Настоятелю Подворья архимандриту Вассиану (Змееву) был вручен орден преподобного Сергия Радонежского (III степени), а клирик Софийской митрополии протоиерей Димитрий Тухчиев, проходящий служение в приписном храме Подворья во имя великомученика Пантелеимона в Княжево, удостоен медали преподобного Серафима Саровского.

Награды получили также сотрудницы Подворья: Т.И. Бондарь — медаль святой равноапостольной княгини Ольги, О. Стоименова — медали святой равноапостольной княгини Ольги, В. Стефанова-Ченова — медали преподобной княгини Евфросинии Московской.

Затем в крипте Никольского храма был совершён молебен святителю Серафиму (Соболеву) у гробницы святого.

В тот же день митрополит Волоколамский Антоний встретился с Главой Царского дома Болгарии Симеоном II Сакскобургготским. Митрополит Антоний от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла тепло приветствовал Симеона II Сакскобургготского, отметив его выдающийся вклад в сохранение единства Болгарской Православной Церкви и упрочение её положения в болгарском обществе, а также личный вклад Главы Царского дома Болгарии в укрепление отношений между Русской и Болгарской Православными Церквами. Симеон II передал приветствие и благопожелания Святейшему Патриарху Кириллу.

7 декабря владыка Антоний посетил перевал Шипка, где во время Русско-турецкой войны 1877−1878 годов за освобождение Болгарии велись ожесточённые бои между русскими войсками, поддерживаемыми болгарскими ополченцами, и войсками Османской империи.

В монастыре Рождества Христова, расположенном у подножия перевала, председателя ОВЦС встречал настоятель обители игумен Панкратий (Бузов), который рассказал об истории монастыря и одноименного храма-памятника, воздвигнутого в 1885—1902 годах в память о русских и болгарских воинах, павших на Шипке и в боях у городов Казанлык и Стара-Загора. Интерьер храма украшен 34 мраморными плитами с названиями войсковых частей, участвовавших в боях, именами солдат и офицеров русской армии, а также болгарских ополченцев. Останки героев покоятся в саркофагах в крипте храма.

Митрополит Антоний совершил заупокойную литию по русским воинам и болгарским ополченцам, погибшим в боях за освобождение Болгарии.

Кроме того, архипастырь побывал на находящемся недалеко от храма русском кладбище, а также осмотрел монастырские корпуса.

В тот же день митрополит Волоколамский Антоний ознакомился с достопримечательностями города Казанлык, в частности, посетил женский монастырь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

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