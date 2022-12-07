5 декабря 2022 года, в четырнадцатую годовщину со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил панихиду у гробницы своего приснопамятного предшественника в Благовещенском приделе Богоявленского кафедрального собора в Елохове Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

В этот день раннюю Божественную литургию в Богоявленском соборе возглавил заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан. Позднюю Литургию совершил управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря митрополит Воскресенский Дионисий в сослужении митрополита Липецкого и Задонского Арсения, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии, настоятеля Богоявленского собора архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы, столичного духовенства.

Заупокойное богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

У гробницы Святейшего Патриарха Алексия II молились многочисленные верующие — духовенство, игумении и насельницы женских монастырей, монашествующие и миряне.

Перед началом заупокойного богослужения Святейший Владыка обратился к собравшимся в храме со словом:

«Сегодня 14-я годовщина со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия II. Святейший Алексий принял бразды духовного руководства Церковью нашей в годы, когда началось ее возрождение. После долгих лет стесненных обстоятельств, при которых немыслимо было даже думать об открытии новых храмов, монастырей, духовных учебных заведений, наступило такое время, и оно было очень и очень ответственным, потому что в новых условиях нельзя было упускать ни малейшей возможности для того, чтобы перейти на иной уровень организации церковной жизни. И Святейший Алексий стал тем Патриархом, который в нужное время по Промыслу Божию взял бразды церковного правления в свои руки.

Мне как одному из ближайших его помощников видно было всё, что происходило тогда на самом высоком этаже церковной власти. Я с благодарением Богу могу вспомнить все те добрые дела, которые совершил Святейший Алексий. Он был спокойным, разумным, требовательным и одновременно милосердным. Патриарх Алексий с пониманием относился к ошибкам, которые иногда совершало его окружение, и никогда не доставлял особой горечи людям. Даже если речь заходила о несогласии Патриарха с поступками окружавших его людей, он находил правильные слова, для того чтобы вразумить, не обижая человека.

Благодарю Бога за те годы и ввиду той ответственности по управлению внешними связями Русской Православной Церкви, которая была на меня тогда возложена, могу сказать: все самые трудные вопросы, которые мне приходилось решать, решались по благословению Святейшего, при его мудром совете и молитвенной помощи. Лично храню самые теплые воспоминания о Святейшем Патриархе Алексии. Знаю, что и епископат, та его часть, которая помнит Святейшего, наверняка также хранит добрые воспоминания, равно как и значительная часть московского духовенства.

А сейчас, в годовщину его кончины, совершим панихиду и помолимся об упокоении души усопшего раба Божиего приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия, дабы Господь принял душу его в Небесное Свое Царство и сотворил вечную молитвенную о нем память в наших сердцах. Аминь".

По окончании панихиды Святейший Патриарх Кирилл возложил цветы на гробницу своего приснопамятного предшественника.

Русская линия