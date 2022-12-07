5 декабря 2022 года в Святодуховском центре Александро-Невской лавры открылся XVI Международный фестиваль христианского кино «Невский благовест». В этом году он посвящен 350-летию Императора Петра Великого, сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии.

С приветственным словом к гостям фестиваля обратился председатель Оргкомитета фестиваля наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий:

«Церковный день начитается с вечера, и в Свято-Троицком соборе сейчас совершили утреню в честь нашего небесного покровителя — святого благоверного великого князя Александра Невского. Мы благодарны императору Петру Великому за то, что можем поклониться мощам святого князя в Александро-Невской лавре. Перенесение мощей в Санкт-Петербург — это его заслуга. Недаром вчера был открыт памятник Императору в нашем монастыре, который был создан по его указу. Обычно монастыри возникают там, где сначала поселяются подвижники веры, а наша обитель появилась по велению Императора. В год 350-летия Петра Великого мы решили отметить это событие установкой его памятника.

Шестнадцатый год «Невский благовест» звенит на берегах Невы, и в наше быстротекущее время это большой срок. За эти годы множество различных мероприятий отзвучало, отшумело и умерло, а наш кинофестиваль живёт. Я иногда сетовал на то, что не очень много людей хотят смотреть наше христианское кино: большинство зрителей предпочитало блокбастеры. Наш кинофестиваль включает фильмы о нас: в них не играют актеры, нет придуманных сюжетов. А люди не всегда готовы смотреть на самих себя. Но времена меняются, и думаю, что сейчас именно такое кино приобретает новый смысл и звучание. В этом году у нас особенно сильный состав режиссеров, много выдающихся фильмов. Слава Богу, на нашей земле продолжают рождаться таланты, которые достойны того, чтобы их запечатлели и показали на экране, чтобы они вошли в историю нашей Родины".

На церемонии открытия выступил Императорский ордена святого Кирилла казачий ансамбль «Атаман» имени Александра Красноперца. В связи с 20-летием коллектива, которое будет отмечаться в наступающем году, епископ Кронштадтский Назарий вручил художественной руководительнице ансамбля Вере Красноперец почетную грамоту и медаль Императорского монетного двора, отпечатанную к 350-летию Императора Петра Великого.

Руководительница фестиваля Раиса Евдокимова поблагодарила всех, кто пришел на открытие фестиваля, и отметила, что зал полон, даже не всем хватило мест. Президент фестиваля Николай Буров объявил его открытым.

Первым фильмом программы стал «Святой архипелаг» о жизни Соловецкого монастыря. Перед показом фильма выступили режиссер Сергей Дебижев и композитор Вячеслав Бутусов. Сергей Дебижев подчеркнул, что зрители, собравшиеся на фестивале, — это и есть целевая аудитория фильма. «Последние десятилетия людям внушали, что самое важное в жизни — материальные ценности, но человек — сложно организованное существо, он всегда понимает, что существует не только дольний, но и горний мир. Наконец можем осознать цели, которые стоят перед нашей цивилизацией». Возвращаясь к фильму, Сергей Дебижев отметил, что это — возвращение к «большой документалистике», которая была когда-то в нашей стране. Фильм показывает один из важнейших духовных центров России — Соловецкий монастырь, где творится молитва обо всех нас.

«Хочу напомнить слова князя Александра Невского, он говорил: „Не пущу псов на землю Русскую“ — и не пустил, — сказал Вячеслав Бутусов. — Я преклоняюсь перед его храбростью и призываю нас всех принимать те испытания, которые нам предстоят и уже происходят. Сила духа позволяет нашему народу смелее смотреть в будущее».

Вице-президент Императорского монетного двора Александр Шепелев вручил медали, созданные к 350-летию императора Петра I, меценату Грачье Погосяну, иконописцам Дмитрию Мироненко и Дарии Джемс-Леви, Николаю Бурову, Сергею Дебижеву и Вячеславу Бутусову. Сергею Дебижеву и Вячеславу Бутусову были также вручены дипломы участников фестиваля и сувенирные тарелки от ИФЗ, а остальным награжденным — грамоты епископа Назария

Владыке Назарию Александр Шепелев вручил комплект медалей с изображениями фрагментов жития святителя Николая Чудотворца.

Сергею Дебижеву был вручен специальный подарок от Заксобрания Санкт-Петербурга.

Фильм Сергея Дебижева «Святой архипелаг» снимался в течение двух лет, в съемках приняли активное участие наместник и братия обители. В фильме подняты глубокие философские вопросы: что есть духовная жизнь человека, как вера в Бога влияет на жизнь людей, какое отражение религиозная традиция находит в современном мире. Музыку к фильму написал известный рок-музыкант, певец и композитор Вячеслав Бутусов. Фильм завоевал гран-при Московского международного кинофестиваля, а также международных кинофестивалей «Радонеж» и «Лучезарный ангел».

В программе XVI фестиваля «Невский благовест» — более 40 киноработ и четыре тематических киновечера. Фестиваль продлится до 10 декабря. Вход свободный.

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