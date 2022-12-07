Глава «Киевского патриархата» лже-патриарх Филарет Денисенко заявил, что поддерживает действия украинских власти по шельмованию, запугиванию и запрету Украинской Православной Церкви, поскольку считает невозможным «пребывание в Украине Московского Патриархата и аффилированных с ним религиозных структур». Об этом говорится на официальной странице раскольничьего «патриарха». В частности, речь идет об Указе Президента Украины № 820/2022, сообщает СПЖ.

Денисенко считает, что «Украинская Православная Церковь Московского Патриархата не имеет права в дальнейшем одновременно находиться с Москвой и якобы с украинским народом. Она должна решительно и реально порвать с центром, который находится в стране-агрессоре». Он также посоветовал УПЦ «двигаться к полной независимости».

Также глава КП подчеркнул, что «настоящей гарантией автокефалии украинского Православия, свободного его развития от иностранных религиозных центров, может быть только Патриархат».

«Призываю украинскую власть, епископат, духовенство, верующих продолжать борьбу за появление действительно автокефальной единой Украинской Православной Церкви и развивать её в статусе Патриархата. Украинский народ своей набожностью и жертвенностью заслужил иметь Киевский Патриархат. Именно он обеспечит Украинской Православной Церкви надлежащее место во Вселенском православии», — подчеркнул Филарет Денисенко.

В свою очередь, председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Никита Потураев сообщил, что депутаты планируют одновременно голосовать за законопроект № 8221 о запрете деятельности Русской Православной Церкви в Украине (на самом деле речь идёт об УПЦ) и за законопроект № 8262 относительно усовершенствования правового регулирования деятельности религиозных организаций, сообщают «Українські Новини».

Потураев пояснил, что проект закона № 8262 направлен на то, чтобы упростить переходы из УПЦ в «ПЦУ». Этот документ разрабатывался до войны, поэтому в нынешней редакции в него добавили определение: «государство признает право религиозного управления на его подчиненность в канонических и организационных вопросах любым действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам, кроме иностранных религиозных организаций, деятельность которых запрещена на территории Украины в соответствии с Законом».

«Для того, чтобы он в этих моментах эффективно работал (закон, который касается переходов) Николай Княжицкий с коллегами разработали другой законопроект (№ 8221), который запрещает у нас деятельность РПЦ. Мы надеемся, что они в комплекте пойдут (в зал голосования). Сразу решим две проблемы: поставим точку в существовании РПЦ и организаций, которые каким-либо образом с ней продолжают оставаться аффилированными, и упростим переходы», — подчеркнул Никита Потураев.

Таким образом, «Слуги народа» Зеленского уже на деле начали осуществлять благословение Денисенко по ликвидации Украинской Православной Церкви.

Русская линия