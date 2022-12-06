Средства, собранные в рамках акции, пойдут на поддержку работы православных волонтёров…
Милосердие.Ru" class="post_img" src="/images/2022/46634.jpg" style="width: 480px; height: 200px; float: left; margin: 4px 10px;" />Синодальный отдел по благотворительности и социальному служению на портале Милосердие.Ru запустил благотворительную акцию «Добрые мысли творят чудеса!», в рамках которой любой желающий может выбрать яркую открытку с вдохновляющей мыслью-цитатой христианского писателя или святого, получить её за небольшое пожертвование и отправить электронной почтой поздравление друзьям и знакомым. Собранные средства помогут порталу продолжить работу — ежемесячно публиковать сборы на помощь людям в беде, писать о добре, милосердии и вере, передает Патриархия.Ru.
Иллюстрации на открытках созданы специально для портала Милосердие.Ru художницей Варварой Гранковой — лауреатом Третьяковской премии, чьи работы находятся в коллекции Московского музея современного искусства.
«Наш портал — место, где встречаются нуждающиеся в помощи и неравнодушные люди, способные эту помощь оказать. Ежемесячно Милосердие.Ru публикует до 20 сборов на помощь людям в беде, выпускает сотни публикаций о добре, милосердии и вере. За десять месяцев 2022 года собрано более 67,8 млн рублей, эти средства направили 142 людям, которые обратились за помощью на портал, — рассказала фандрайзер портала Милосердие.Ru Наталия Шиповских. — Каждое пожертвование, независимо от его размера, будет значимо и принесет большую пользу. А еще добрую мысль-открытку можно переслать друзьям и поздравить с праздниками».
На сайте акции можно найти открытки с цитатами святителя Луки Крымского, Феофана Затворника, Паисия Святогорца, митрополита Антония Сурожского, архимандрита Иоанна Крестьянкина, оптинских святых и других отцов, а также писателей и поэтов.
Акция продлится до 20 января. Чтобы стать участником акции, необходимо выбрать для себя праздничную мысль-открытку, нажав на любую из карточек на сайте акции; превратить добрую мысль в доброе дело, поддержав портал Милосердие.Ru небольшим пожертвованием. На указанную электронную почту придет открытка с доброй мыслью.
Портал Милосердие.Ru — проект службы помощи «Милосердие», социальное СМИ, у которого более 1 млн читателей ежемесячно. Его миссия — вдохновлять на добрые дела, просвещать и утешать. Как сайт прямой помощи Милосердие.Ru собирает средства для нуждающихся. За 18 лет работы портал организовал адресные сборы почти на 850 млн рублей, более чем 2,2 тысячи семей получили помощь.