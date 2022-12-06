Милосердие.Ru" class="post_img" src="/images/2022/46634.jpg" style="width: 480px; height: 200px; float: left; margin: 4px 10px;" />Синодальный отдел по благотворительности и социальному служению на портале Милосердие.Ru запустил благотворительную акцию «Добрые мысли творят чудеса!», в рамках которой любой желающий может выбрать яркую открытку с вдохновляющей мыслью-цитатой христианского писателя или святого, получить её за небольшое пожертвование и отправить электронной почтой поздравление друзьям и знакомым. Собранные средства помогут порталу продолжить работу — ежемесячно публиковать сборы на помощь людям в беде, писать о добре, милосердии и вере, передает Патриархия.Ru.

Иллюстрации на открытках созданы специально для портала Милосердие.Ru художницей Варварой Гранковой — лауреатом Третьяковской премии, чьи работы находятся в коллекции Московского музея современного искусства.

«Наш портал — место, где встречаются нуждающиеся в помощи и неравнодушные люди, способные эту помощь оказать. Ежемесячно Милосердие.Ru публикует до 20 сборов на помощь людям в беде, выпускает сотни публикаций о добре, милосердии и вере. За десять месяцев 2022 года собрано более 67,8 млн рублей, эти средства направили 142 людям, которые обратились за помощью на портал, — рассказала фандрайзер портала Милосердие.Ru Наталия Шиповских. — Каждое пожертвование, независимо от его размера, будет значимо и принесет большую пользу. А еще добрую мысль-открытку можно переслать друзьям и поздравить с праздниками».

На сайте акции можно найти открытки с цитатами святителя Луки Крымского, Феофана Затворника, Паисия Святогорца, митрополита Антония Сурожского, архимандрита Иоанна Крестьянкина, оптинских святых и других отцов, а также писателей и поэтов.

Акция продлится до 20 января. Чтобы стать участником акции, необходимо выбрать для себя праздничную мысль-открытку, нажав на любую из карточек на сайте акции; превратить добрую мысль в доброе дело, поддержав портал Милосердие.Ru небольшим пожертвованием. На указанную электронную почту придет открытка с доброй мыслью.

Портал Милосердие.Ru — проект службы помощи «Милосердие», социальное СМИ, у которого более 1 млн читателей ежемесячно. Его миссия — вдохновлять на добрые дела, просвещать и утешать. Как сайт прямой помощи Милосердие.Ru собирает средства для нуждающихся. За 18 лет работы портал организовал адресные сборы почти на 850 млн рублей, более чем 2,2 тысячи семей получили помощь.

Русская линия