Спецслужбы Украины пришли с обысками в храмы и монастыри УПЦ в Полтавской области

Служба безопасности Украины провела «контрразведывательные мероприятия» в храмах и монастырях Украинской Православной Церкви в Полтавской области, сообщает портал «Православная жизнь».

Как сообщает пресс-служба ведомства, 5 декабря 2022 года сотрудники СБУ, в частности, обыскали Мгарский Спасо-Преображенский мужской монастырь Полтавской епархии и управление Кременчугской епархии.

«При непосредственном участии представителей Церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению. Все действия совершаются в пределах действующего законодательства», — сказано в сообщении.

Напомним, СБУ проводит обыски в храмах, монастырях и епархиальных управлениях Украинской Православной Церкви с 22 ноября 2022 года. При этом обвинения в антиукраинской деятельности духовенству УПЦ предъявляются при нахождении посланий Святейшего Патриарха Кирилла и церковной литературы о русских святых.

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