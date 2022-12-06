5 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки в законодательство вступают в силу со дня опубликования, говорится в документе. Ранее такой законодательный запрет одобрили Госдума и Совет Федерации, сообщает РБК.

Законом вводится ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. Кроме того, ужесточается наказание за подобную пропаганду среди несовершеннолетних. Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет.

Нарушение запрета на пропаганду содомии предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

Книжный онлайн-магазин «Лабиринт» уже на следующий день после принятия Госдумой законопроекта скрыл часть книг для проверки на соответствие закону о запрете пропаганды содомии, педофилии и смены пола. «Мы поступили так, чтобы избежать ситуаций, когда купленные сегодня книги, попадающие под запрет, будут получены покупателями после вступления закона в силу. У нас обширная география доставки, и ее сроки, в зависимости от выбранного способа, могут быть длительными», — пояснили в «Лабиринте».

Указанный закон ожидаемо подвергся критике на Западе, в частности в США и Канаде, которые всё активнее погружаются в содомию. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен ранее призывал депутатов Госдумы отклонить законопроект и «уважать права человека и достоинство всех», поскольку этот запрет «станет еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам ЛГБТ в России».

Посольство России в США назвало это заявление «грубым вмешательством» во внутренние дела России. «Мы открыто говорим о своем неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека. Требуем от Вашингтона уважать выбор нашего народа придерживаться нравственных ориентиров, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности», — говорилось в публикации дипмиссии в Телеграм-канале.

МИД Канады вызвал посла России Олега Степанова, чтобы выразить беспокойство из-за законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды и несогласие с комментариями посольства по этому поводу в соцсетях. Поводом для вызова посла стала публикация в Twitter посольства. «Это всё о семье. Семья — это мужчина, женщина и дети», — говорилось в ней.

Степанов назвал законопроект «законодательными инициативами по сбережению молодого поколения от нетрадиционной пропаганды», а мнение канадских властей — «вмешательством во внутренние дела России» и попыткой «повлиять на независимый законодательный процесс в суверенном государстве».

Русская линия