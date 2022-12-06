В России могут ввести уголовное наказание для мошенников-колдунов и всевозможных «целителей»

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина заявила, что в ближайшее время намерен подготовить законопроект об уголовной ответственности для всевозможных шарлатанов, колдунов и целителей, сообщает РИА Новости.

По её словам, у части населения в России сохраняется доверие к всевозможным «магам» и «целителям» из числа мошенников. Таких гадающих можно и сейчас встретить на некоторых телеканалах, добавила она.

Для улучшения ситуации в этой сфере необходимо сначала принять закон о психологической деятельности и обеспечить людям возможность обратиться за помощью к врачам, считает она, а после чего ужесточать наказание за мошенничество.

«У нас есть закон о целительской деятельности, принимать ничего не надо. Что касается наказания — то это моя инициатива. Слишком много развелось всякого рода мошенников, которые, начиная с того, что людей оставляют без квартир, денег, но и наносят непоправимый ущерб здоровью», — отметила она.

Согласно закону «Об охране здоровья», право на занятие народной медициной имеют граждане, получившие разрешение, выданное органом исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья.

В законе при этом указывается, что «к народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов».

Русская линия