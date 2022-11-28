СБУ якобы нашла у УПЦ пропагандистские материалы с отрицанием существования Украины и возбудила два уголовных дела…

Пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что при обысках в Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии их сотрудники якобы обнаружили пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, сообщает СПЖ.

27 ноября СБУ провела обыски у ректора Почаевской семинарии и в Ивано-Франковской епархии.

В сообщении отмечается, что в найденной литературе отрицается «существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и, наоборот, отмечается, что это якобы искусственно созданное государство».

Также в СБУ заявили, что при обыске нашли книги «ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками про другие национальности и религии». В одном из подсобных помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ «силовики» нашли шевроны с символикой «великого войска Донского».

«Все эти вещественные доказательства являются основанием для открытия двух уголовных производств по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Все они направлены на соответствующие независимые экспертизы. По результатам этих исследований будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия», — сообщает пресс-служба ведомства.

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