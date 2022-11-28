В Русской Православной Церкви дали понять, что Московский Патриархат не будет резко реагировать на последние неоднозначные решения Св. Синода УПЦ…

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, выступая в эфире радио «Комсомольская правда», ответил на ряд актуальных вопросов, касающихся давления на каноническую Украинскую Православную Церковь и позиции Церкви в связи с событиями на Украине, сообщает Патриархия.Ru.

Говоря об обысках в храмах и в домах священнослужителей Украинской Православной Церкви, иных нападках на православных верующих канонической Церкви, В. Легойда отметил, что украинские власти очень активно разыгрывают «религиозную карту», переводя религиозные вопросы в общественно-политическое поле и используя их в качестве инструмента.

«Некоторое время назад давление на каноническую Церковь украинская власть перенесла на местный уровень — всё давление, включая захваты храмов, происходило в основном в регионах. То же, что происходит сейчас — это возвращение темы наступления на Церковь в общегосударственную повестку Украины», — отметил он.

По словам Владимира Легойды, сегодня Русская Православная Церковь — единственный мост, объединяющий верующих России и Украины. «И хотя в текущих условиях непросто говорить о чувстве единства и общности, Церковь молится не только об установлении прочного и справедливого мира, но и сохранении этого чувства».

Представитель Церкви отметил, что в условиях широкомасштабного конфликта официальная позиция Украинской Церкви вынужденным образом формируется с учётом колоссального давления на неё. «Все её шаги — попытки канонической Церкви сохраниться, находясь под этим давлением. С нашей же стороны выступать с резкими заявлениями в таких условиях означало бы воспринимать ситуацию не такой, какая она есть», — подчеркнул В. Легойда.

Отвечая на вопрос о позиции Русской Православной Церкви касательно специальной военной операции, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ подчеркнул, что Русская Церковь, как и президент страны, как и многие другие общественно-политические силы государства, воспринимает происходящее как трагедию, которая, впрочем, разразилась ещё до начала спецоперации. «Для многих людей, ставших нашими гражданами, она длилась годами», — добавил он.

По словам В. Легойды, Церковь не остаётся безучастной и молится об установлении справедливого мира. Основным же направлением церковного служения в настоящее время является гуманитарная деятельность: помощь беженцам, пострадавшим мирным жителям, раненым. Отметил он и священнослужителей, оказывающих духовную помощь бойцам на передовой: «На войне может произойти расчеловечивание, и священник — тот, кто этот процесс может остановить. Здесь роль Церкви неоценима».

Русская линия