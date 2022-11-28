Ранее согласно Акту о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ почивший владыка окормлял бывшие приходы Русской Зарубежной Церкви на территории России…

28 ноября 2022 года, на 68-м году жизни, отошёл ко Господу епископ Евтихий (Курочкин), настоятель Богоявленского собора города Ишима Тюменской области, сообщает Патриархия.ru.

Отпевание новопреставленного епископа Евтихия состоится 30 ноября в Богоявленском соборе по окончании Божественной литургии. Начало Литургии в 8.30, отпевания примерно в 10.00.

Епископ Евтихий (в миру — Иван Тимофеевич Курочкин) родился 6 марта 1955 г. в г. Ишиме Тюменской обл. Крещен в Никольской церкви того же города.

В 1976 г. уехал в Омск, где поступил истопником в кафедральный Крестовоздвиженский собор. В 1977-м епископ Омский Максим (Кроха) поставил его иподиаконом.

Дед Ивана Курочкина — монах Прохор (в схиме Павел) — и его духовный отец митрополит Тетрицкаройский Зиновий (Мажуга) повлияли на выбор дальнейшего жизненного пути. Иван, мечтавший стать художником, сделал своим выбором служение Церкви.

В 1978 г. поступил в Московскую духовную семинарию, в 1982-м принял монашеский постриг. Хиротонисан во иеродиакона к Никольской соборной церкви города Ишима, затем состоялась его хиротония во иеромонаха.

В 1987 г. возведен в достоинство игумена и назначен духовником епархии. Вскоре, однако, из-за жалоб в Священный синод РПЦ на нарушения, допускавшиеся в епархии, его отстранили от должности духовника и назначили на вновь открывшийся приход в селе Шаблыкино близ Ишима.

Осенью 1989 года в составе группы сибирского духовенства обратился в архиерейский синод РПЦЗ с просьбой о принятии.

В 1990 г. Архиерейский собор РПЦЗ принял решение об открытии приходов и епархий на канонической территории Московского Патриархата. В том же году игумен Евтихий, клирик Омско-Тюменской епархии, обратился к архиепископу Омскому и Тюменскому Феодосию (Процюку) с заявлением о переходе в юрисдикцию РПЦЗ. Вместе с ним в РПЦЗ перешли его брат протоиерей Михаил Курочкин и диакон Сергий Бурдин. 13 июля 1990 г. игумен Евтихий был запрещен в священнослужении епископом Тобольским и Тюменским РПЦ Антонием (Черемисовым).

В апреле 1992 г. ишимские городские власти передали организованной игуменом Евтихием общине здание Богоявленского собора, долгое время использовавшееся в качестве городской водокачки.

В 1994 г. возведен в достоинство архимандрита РПЦЗ и решением архиерейского собора избран епископом Ишимским. 24 июля хиротонисан в Нью-Йорке во епископа Ишимского и Сибирского митрополитом Виталием и сослужащими архиереями РПЦЗ.

30 ноября 1994 г. определением Архиерейского собора РПЦЗ территория бывшего СССР была разделена на шесть епархий: Московскую, Санкт-Петербургскую и Северо-русскую, Суздальскую и Владимирскую, Одесскую и Тамбовскую, Черноморскую и Кубанскую, Ишимскую и Сибирскую (ранее каждый епископ РПЦЗ мог принимать под свой омофор приходы на территории всего бывшего СССР). Так как Московская и Санкт-Петербургская епархии не имели правящих архиереев, епископ Евтихий был назначен временным управляющим ими.

Был депутатом районного совета в Ишиме. В конце 1990-х гг. выступал против примирения с Московской Патриархией, но позже, в 2002 г., поддержал решения Архиерейского собора РПЦЗ, которые были направлены на расширение диалога с Московским Патриархатом.

В 2003 г. включен в состав новообразованной комиссии РПЦЗ по диалогу с РПЦ в качестве консультанта по вопросам приходов РПЦЗ, находящихся на территории России. Выступил как сторонник восстановления полного общения Русской Зарубежной Церкви с Московским Патриархатом.

В мае 2006 г. был участником IV Всезарубежного собора, где выступил за восстановление канонического единства Русской Церкви. На Архиерейском соборе РПЦЗ ему было поручено управление всеми приходами РПЦЗ на территории России.

В 2006 г. епископ Евтихий обратился к Патриарху Алексию с прошением о снятии наложенного на него в 1990 г. прещения и принятии в каноническое подчинение Московского Патриархата. В декабре 2006 г. Священный Синод РПЦ признал Евтихия (Курочкина) в сане епископа.

В 2007 г. назначен епископом Домодедовским, викарием Московской епархии, с поручением ему временного архипастырского окормления бывших приходов Русской Зарубежной Церкви в России в течение пяти лет (до 2012 г.), согласно приложению к Акту о каноническом общении.

В 2012 г. по состоянию здоровья был почислен на покой согласно поданному прошению. Богоявленскому собору города Ишима, где служил епископ Евтихий, был дан статус Патриаршего подворья, епископ Евтихий оставлен в нем настоятелем.

Скончался 28 ноября 2022 г. в Ишиме Тюменской области.

Русская линия