23 ноября 2022 года Патриарший экзархат Африки Московского Патриархата получил государственное свидетельство о регистрации в Нигерии. Об этом сообщил Патриарший экзарх Африки, митрополит Клинский Леонид, передаёт Седимца.Ru.

В настоящее время Африканский экзархат юридически закрепил своё присутствие в четырёх странах. Ранее были получены свидетельства о государственной регистрации в Замбии, Уганде и Центральноафриканской Республике.

Как рассказал митрополит Леонид, в Нигерии Русская Церковь смогла развернуть социальную работу на базе уже существующих приходов. «Пример Нигерии — первая проба пера. Верю, что и в дальнейшем мы справимся со сложной международной обстановкой, которая может повлечь за собой массовый голод в Африке», — написал митрополит Леонид в своем Телеграм-канале.

В начале осени многие прихожане Африканского экзархата в Нигерии оказались под угрозой голода. Духовенство Патриаршего Экзархата Африки передало продовольствие нуждающимся семьям девяти приходов в штатах Лагос, Анамбра, Дельта и Бенуэ. Родителям школьников также были переданы канцелярские принадлежности к началу учебного года. Помощь получили более двухсот семей, всего передано три тонны продовольствия, в том числе рис и сладости, более двух тысяч учебных комплектов.

Будущие священнослужители из Нигерии в этом году поступили в Московскую и Санкт-Петербургскую духовную академии. Как отмечает митрополид Леонид, «особенность церковной жизни в Нигерии — общин намного больше, чем священников».

Русская линия