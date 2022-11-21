Русская линия
Сводка новостей от 21 ноября 2022

Александр Вучич: Ситуация в Косово крайне тяжёлая
Президент Сербии заявил, что из-за действий самопровозглашённых косовских властей в крае могут вспыхнуть столкновения…

Александр ВучичСитуация в Косове и Метохии после провала переговоров в Брюсселе тяжёлая, на грани столкновений. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации. Трансляцию вело национальное телевидение страны РТС, сообщает ТАСС.

«Ситуация в Косове тяжёлая, буквально на грани столкновений. Прошу западное сообщество использовать свое влияние и попытаться повлиять на Приштину и помочь нам сохранить мир», — сказал Вучич.

«Сербия будет привержена миру, нашему народу в Косове и Метохии скажу, что мы сделаем всё, чтобы они были в безопасности. Если кто-то думает, что может изгонять и убивать наших людей, то повторю с полной серьёзностью: мы будем со своим сербским народом и не оставим его. Мы будем беречь мир и стабильность, но сербский народ должен знать, что за ним его страна и международное право», — сказал сербский лидер.

Вучич в понедельник заявил, что переговоры Белграда и Приштины, призванные найти решение по вопросу регистрационных автомобильных знаков на севере Косова и Метохии, не принесли никакого результата.

14 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС заявил, что представители Белграда и Приштины начнут в Брюсселе переговоры по диалогу между Сербией и непризнанным Косовом при посредничестве Евросоюза. По его словам, 29 ноября — это срок, до которого обязательно нужно достичь соглашения, чтобы избежать серьёзного кризиса.

5 ноября сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного Косова. Сербы пошли на такие меры после того, как власти Косова приняли решение штрафовать с 22 ноября всех, кто не сменил сербские регистрационные знаки на косовские. До 21 апреля 2023 года штрафы будут составлять 150 евро, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.

Русская линия

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