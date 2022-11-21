Синод Александрийской Православной Церкви собирается экстренно обсудить ситуацию с массовым уходом своих приходов в Африке в Московский Патриархат…

Экзархат РПЦ в Африке стал настоящей головной болью для Александрийского Патриархата

С 22 по 25 ноября 2022 года в Александрийском Патриархате состоится заседание Священного Синода, главной темой которого станет создание Экзархата РПЦ в Африке и начашийся массовых переход приходов в Африке в Московский Патриархат, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Оrthodoxia News Agency.

Указанный Синод, возглавляемый Патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II, пройдёт не в Александрии, как обычно, а в патриаршем монастыре святого Георгия Победоносца в Каире.

По информации СМИ, главным вопросом повестки дня предстоящего Синода будет вопрос «о незаконном вторжении Русской Церкви на территорию и в юрисдикцию Александрийского Патриархата». Также отмечается, что Александрийский Патриархат намерен принять «другие решения, чтобы остановить антиканонические действия» РПЦ.

Журналисты сообщают, что каждый член Священного Синода Александрийской Церкви подготовил записку, в которой рассказал о «масштабах проблемы в своей епархии».

Также епископы должны предоставить «полную информацию о любом священнослужителе, русском, африканском или ином, который прибыл в его епархию и вёл себя неподобающим образом или присоединился к Русскому экзархату».

В записке следует указать «полную информацию о приходской общине, которая присоединилась к неканоническому Русскому экзархату; предоставить полный отчёт о любом имуществе в епархии, которое было незаконно конфисковано органами Экзархата, и рассказать о том, как епископ справлялся с вышеупомянутыми проблемами в своей провинции».

Русская линия