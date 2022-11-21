Митрополит Тамасосский Исаия, который ранее выступал против признания «ПЦУ» и делал заявления в защиту Украинской Православной Церкви, в настоящее время, напротив, начал защищать украинских раскольников. Так, по его мнению, решение Константинопольского Патриархата о признании «ПЦУ» в принципе не может быть пересмотрено, сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Оrthodoxia News Agency».

Митрополит Исаия выдвинул свою кандидатуру на пост Предстоятеля Кипрской Церкви и во время встречи с избирателями рассказал, что Константинопольский Патриархат «важен для нас не только потому, что он служит первопрестольной Церковью Православия, но и потому, что он хранит в своих недрах неугасимое пламя греческой византийской истории, традиции и богословия».

Далее он отметил, что Церковь нуждается в модернизации, и прояснил свою позицию относительно украинской автокефалии. «Сложный украинский вопрос с войной теперь завершён, и не может быть никакого регресса (возврата) от решений Вселенского престола. Независимо от выборов на Кипре», — подчеркнул митрополит Исаия.

При этом остаётся не совсем понятным, каким образом предлагает решать судьбу УПЦ указанный архиерей. Ранее он выступал в защиту Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Онуфрием. Теперь же, судя по всему, он предлагает УПЦ признать украинских раскольников и влиться в ряды «ПЦУ».

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