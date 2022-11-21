Русская линия
Сводка новостей от 21 ноября 2022

Митрополит Тамасосский Исаия выступил против УПЦ, которую ранее защищал
Пересмотр решения Фанара по признанию украинских раскольников невозможен, заявил кипрский архиерей…

Митрополит Тамасосский Исайя посетил Константинопольского Патриарха ВарфоломеяМитрополит Тамасосский Исаия, который ранее выступал против признания «ПЦУ» и делал заявления в защиту Украинской Православной Церкви, в настоящее время, напротив, начал защищать украинских раскольников. Так, по его мнению, решение Константинопольского Патриархата о признании «ПЦУ» в принципе не может быть пересмотрено, сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Оrthodoxia News Agency».

Митрополит Исаия выдвинул свою кандидатуру на пост Предстоятеля Кипрской Церкви и во время встречи с избирателями рассказал, что Константинопольский Патриархат «важен для нас не только потому, что он служит первопрестольной Церковью Православия, но и потому, что он хранит в своих недрах неугасимое пламя греческой византийской истории, традиции и богословия».

Далее он отметил, что Церковь нуждается в модернизации, и прояснил свою позицию относительно украинской автокефалии. «Сложный украинский вопрос с войной теперь завершён, и не может быть никакого регресса (возврата) от решений Вселенского престола. Независимо от выборов на Кипре», — подчеркнул митрополит Исаия.

При этом остаётся не совсем понятным, каким образом предлагает решать судьбу УПЦ указанный архиерей. Ранее он выступал в защиту Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Онуфрием. Теперь же, судя по всему, он предлагает УПЦ признать украинских раскольников и влиться в ряды «ПЦУ».

Русская линия

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