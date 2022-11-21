20 ноября 2022 года, по завершении Божественной литургии, в трапезных палатах кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялся торжественный прием по случаю дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Патриархия.Ru.

В заключение Святейший Владыка тепло поблагодарил собравшихся за поздравления и поделился своими мыслями о задачах, стоящих ныне перед Русской Православной Церковью.

«Радуюсь тому, что имел возможность помолиться в этот день со своими собратьями-архипастырями, с сонмом духовенства, встретиться с представителями нашего политикума, нашей общественности», — сказал, в частности, Предстоятель Русской Православной Церкви.

«В первую очередь архиерей, тем более Патриарх, должен молиться о пастве, о народе, о преодолении трудностей, соблазнов, искушений, о будущем нашего Отечества. Может быть, недостаточно, но об этом я молюсь каждый день, потому что понимаю: от будущего нашего Отечества, нашего народа, нашей Церкви зависит, в полном смысле слова, будущее мира, — подчеркнул Предстоятель. — Потому что сегодня наша Родина отстаивает те ценности, которые ставят заслон апостасии, то есть движению к концу времен под властью антихриста».

«Мы все, и в первую очередь архиереи, должны очень хорошо это осознавать. Благодарю Бога за ту сплоченность, которая сегодня имеет место в нашем архиерейском сообществе. И очень важно, чтобы всё духовенство, весь народ Божий был сегодня сплочён, а для этого слово нашей Церкви должно быть особенно убедительным, — продолжил Святейший Патриарх. — Обращаюсь к вам, дорогие владыки, а вы обратитесь к духовенству своему: сегодня проповедь должна быть яркой, убедительной, поддерживающей лучшие устремления нашего народа. И проповедь наша должна ставить преграду для распространения всего греховного, опасного, что может и народ погубить, и стране нашей нанести большой урон».

«Мы с вами, дорогие владыки и батюшки, несём пред Богом ответственность за сердца человеческие, а стало быть, мы сегодня на передовой. Не отстраняйтесь от этой ответственности — ни от патриотического воспитания, ни от личного участия в окормлении нашего воинства, добровольцев. Мы должны их поддерживать — и словом, и делом, и материально. И мы как Церковь должны принимать участие в борьбе нашего Отечества с мировым злом, с этой проказой, с этим антихристовым движением, могущим погубить и весь мир, и Россию», — сказал, обращаясь к архипастырям и пастырям, Святейший Владыка.

«Поэтому я как Патриарх всех вас призываю к бодрствованию, к умножению сил. Нужно укреплять веру наших людей, вдохновлять воинов, работать с нашей интеллигенцией, со средствами массовой информации, чтобы слово Церкви распространялось и помогало людям и жить, и трудиться, и сражаться за Родину», — констатировал Предстоятель.

«Вспоминая, что слово Божие говорит применительно к пришествию в мир антихриста, мы можем сказать, что сегодня Россия — это удерживающий. А это означает, что все силы антихриста будут брошены на нашу страну. Что же в нашей стране является сердцевиной духовного сопротивления? Бесспорно, Русская Православная Церковь. Поэтому нас с вами, братия, не ждут легкие времена. Нужно мобилизоваться. Каждый должен максимально исполнять свой долг, идти туда, куда мы ещё вчера не шли, к тем, с кем ещё вчера мы не умели правильно говорить. Сегодня мы должны работать, понимая, что мы — на переднем фланге, на самой важной линии духовной обороны нашего народа и нашей страны», — заявил Святейший Владыка.

«И да поможет всем нам Господь переосмыслить своё поведение, свой уклад жизни, свои привычки. Пойти туда, куда мы, может быть, еще вчера и не думали идти. Пусть Господь помогает всем нам, чтобы совместными силами, вместе со всеми, кто любит Родину, мы могли сегодня встать на защиту Отечества и делать все для того, чтобы обрести победу», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

Русская линия