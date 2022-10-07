По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14, 16, 23 и 30 октября 2022 года во всех храмах и монастырях на территории России пройдет общецерковный денежный сбор для беженцев, пострадавших мирных жителей и людей в трудной жизненной ситуации. Об этом говорится в циркулярном письме, которое Управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям, сообщает Патриархия.Ru.

В документе, в частности, сказано:

«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в марте с.г. в епархиях Русской Православной Церкви прошел денежный сбор на нужды пострадавших мирных жителей и беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, Украины, а также для людей в трудной жизненной ситуации.

Святейший Патриарх выражает сердечную благодарность чадам Церкви за деятельную любовь. Усердием архипастырей, духовенства и мирян была собрана сумма, достаточная для того, чтобы в течение нескольких месяцев всесторонне поддерживать бедствующих людей, обеспечивать их жизненно необходимыми вещами, жильем, медицинской и юридической помощью.

К сожалению, гуманитарная ситуация остается тяжелой. Множество людей, спасая свои жизни, прибывают в нашу страну. Те, кто остается, испытывают нужду в самом необходимом, подчас не имеют крыши над головой, не могут обогреться, нормально поесть и одеться.

Нам следует сделать все для того, чтобы помочь нашим бедствующим братьям и сестрам, и поэтому Святейший Патриарх снова обращается ко всем верным чадам Церкви Христовой с призывом проявить милосердие и принять участие в сборе денежных средств для пострадавших мирных жителей и беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Украины, а также для людей в трудной жизненной ситуации".

При объявлении сбора можно будет огласить специальный текст, также его можно будет разместить в печатном виде на информационном стенде.

Собранные денежные средства необходимо будет перечислить на специальный благотворительный счет Московской Патриархии:

Наименование организации — Московская Патриархия

ИНН — 7 704 136 152

КПП — 770 401 001

Наименование банка — Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

Расчетный счет — 40 703 810 925 710 000 128

Корреспондентский счет — 30 101 810 145 250 000 896

БИК — 44 525 411

Назначение платежа: Пожертвование на помощь беженцам, пострадавшим мирным жителям и людям в трудной жизненной ситуации

Русская линия