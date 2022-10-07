8 октября 2022 года, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, на телеканалах «Карусель» и «Спас» состоится премьера анимационного сериала «Забытое чудо» — совместного проекта студии «Паровоз», Московской духовной академии, Свято-Троицкой Сергиевой лавры и государственной корпорации «Ростех», сообщает Патриархия.Ru.

В центре сюжета — путешествие детей в прошлое и житие преподобного Сергия Радонежского. Мультсериал выходит в телеэфир после кинопроката одноименного полнометражного мультфильма, премьера которого состоялась 10 июля, ко дню празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия.

Мультфильмы, созданные для семейного просмотра, рассказывают о приключениях трех современных подростков Димы, Насти и Гоши, которые приезжают на экскурсию в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Они сбегают от одноклассников и отправляются самостоятельно исследовать монастырь, надеясь найти сокровища. В Уточьей башне дети случайно находят волшебный портал, который переносит их в прошлое, в XIV век. С этого момента их основная цель — вернуться домой. Чтобы это сделать, им надо пройти сквозь «чудесный лес» времен монгольского ига. Помогать ребятам будет святой и чудотворец — преподобный Сергий Радонежский. Динамичный сюжет с перемещением во времени и яркая анимация в современном визуальном стиле непременно захватят внимание всей семьи.

Работая над проектом, творческая команда на протяжении четырех лет тесно сотрудничала с Московской духовной академией, осуществлявшей редакционное сопровождение проекта и коммуникацию с Русской Православной Церковью, и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой, являющейся инициатором проекта. Содержательное консультирование и редактирование анимационного фильма оказывал заместитель ректора МДА священник Анатолий Колот. Итоговый материал обсуждался, корректировался и принимался редакционной коллегией в лице наместников Троице-Сергиевой лавры: митрополита Каширского Феогноста (до 2019 года), епископа Наро-Фоминского Парамона (до 2020 года), епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Фомы (с 2020 по 2022 годы) и ректоров МДА: митрополита Тверского и Кашинского Амвросия (до 2019 года) и епископа Веневского Феодорита (с 2020 по 2022 годы).

Как отметил редактор проекта священник Анатолий Колот, «выход на федеральном канале сериала о преподобном Сергии — это важное событие, от которого мы ожидаем ещё большего социального, просветительского, если хотите, миссионерского эффекта, чем от полного метра. В сериале материал даётся, что называется „маленькими порциями“, в основе каждой серии заложено приключение детей, которое к тому же делает их свидетелями или слушателями конкретного эпизода из жития Преподобного. Такой подход позволяет рассказать о жизни святого ненавязчиво, динамично и при этом в хорошем смысле подогреть интерес маленьких зрителей к дальнейшему просмотру мультфильма. Будучи отцом шестерых детей, могу уверенно сказать, что сериал с удовольствием будут смотреть даже самые маленькие дети».

Премьера мультсериала на телеканале «Карусель» пройдет 8 октября в 20.45−22.30 и 9 октября в 20.45−22.30, а на телеканале «Спас» — 8 октября утром и в последующую неделю вечером. Длительность каждого из тринадцати эпизодов — 11 минут. Возрастное ограничение: 6+.

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