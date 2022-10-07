Виктора Водолацкого наградили орденом Мужества Бывший атаман Всевеликого войска Донского является представителем Госдумы в Луганской народной республике… Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества за самоотверженность при выполнении госзадач бывшего атамана Всевеликого войска Донского, первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого. Указ доступен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости. «За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач, наградить орденом Мужества Водолацкого Виктора Петровича», — отмечается в документе. Ранее Водолацкого утвердили депутатом-координатором, который будет представлять Госдуму в Луганской народной республике. «Русская линия» искренне поздравляет Виктора Петровича с заслуженной наградой. Любо! Русская линия





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