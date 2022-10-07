Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Российской Федерации В.В. Путина с 70-летием со дня рождения, сообщает Патриархия.Ru.

В поздравлении Его Святейшества, в частности, говорится: «За многие годы неустанных трудов на ключевых государственных постах Вы стяжали репутацию национального лидера, беззаветно преданного Отечеству, искренне любящего Родину и отдающего ей все свои силы, способности и дарования. Господь поставил Вас у кормила власти, дабы Вы могли совершать служение особой важности и великой ответственности за судьбу страны и народа, вверенного Вашему попечению. Преображение облика России, укрепление ее суверенитета и обороноспособности, защита национальных интересов, поступательное социально-экономическое развитие, забота о благополучии сограждан — вот лишь некоторые из очевидных и неоспоримых результатов многолетней совместной работы различных ветвей власти и общественных институтов, осуществляемой под Вашим руководством».

«Мне весьма отрадно свидетельствовать о тех изменениях, которые в минувшее время произошли в сфере церковно-государственных отношений, ознаменовавшихся созданием уникальной модели сотрудничества, выстраиванием доверительного и взаимополезного диалога. Особую признательность хотел бы выразить Вам за неизменное внимание к служению Русской Православной Церкви, нуждам и чаяниям верующих людей, а также за деятельную поддержку, которую Вы оказываете важнейшим церковно-общественным начинаниям», — подчеркнул Святейший Владыка.

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил надежду, что «сложившееся плодотворное соработничество будет и впредь способствовать консолидации народа, сохранению богатого исторического, духовного и культурного наследия России, созиданию мирной и благополучной жизни сограждан на незыблемых принципах солидарности и взаимопомощи, добра и справедливости».

«В сей значимый для Вас и нашей страны день желаю Вам неоскудевающих сил, обильной помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на высоком и ответственном посту государственного лидера великой России. Всещедрый Господь да сохранит Вас в душевной и телесной крепости на многая лета», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

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