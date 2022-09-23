Митрополит Псковский Тихон: «Во всякой буре, во всяком испытании надо помнить, что это происходит не без Промысла Божия»

23 сентября 2022 года в Троицком соборе Пскова был торжественно встречен ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Встречу и Божественную литургию возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон, сообщает Православие.Ru.

Во время Евхаристического канона поступило сообщение о том, что собор якобы заминирован. Остановить богослужение после Херувимской песни по церковным правилам было уже невозможно. Литургия была завершена, священство и народ причастились.

Вместо молебна было совершено краткое славление, и митрополит Тихон обратился к прихожанам со словом, по окончании которого призвал покинуть собор.

Молящиеся спокойно вышли из храма. В дальнейшем выяснилось, что сообщение о минировании было ложным. Сорвать торжества злоумышленникам не удалось.

Слово митрополита Псковского и Порховского Тихона в день принесения в Псков мощей преподобного Сергия Радонежского:

Возблагодарим Господа, что к нам, в Псков, именно сегодня прибыл мощами преподобный отец наш Сергий и принёс особое утешение, которое мы слышали в нынешнем Святом Евангелии. Напомнил нам слова Господа в то время, когда многие находятся в смущении, малодушии и смятении.

Сейчас мы слышали слова Господа, приближающегося к Своим ученикам по водам в буре. Они в ужасе уже готовы были примириться с тем, что лишатся жизней своих, — такая буря была на озере Тивериадском. И, увидев Господа, идущего по волнам, они ещё больше испугались: ещё и призраки им видятся, или действительно призрак идёт им навстречу в этой убийственной, страшной, смертельной буре? Но что Господь сказал им? «Это Я, не бойтесь».. «Это Я, не бойтесь».

Во всякой буре, во всяком испытании надо помнить, что это происходит не без Промысла Божия — для спасения и утверждения веры. Что бы ни случилось, будем вспоминать эти евангельские слова, которые сегодня мы слышали: «Это Я, не бойтесь».

Дорогие братья и сёстры! Все приложились к мощам? Нам сообщили, что собор заминирован. Тихо-тихо. Вот сейчас посмотрим: паника у нас или не паника. Тихонечко все выходим. Я вас крестом благословляю. И — с Богом! Мощи в дальнейшем будут в храме святителя Николы со Усохи. Молодцы: без паники, послушно. Быстренько покидайте, пожалуйста, собор.

С Богом! Храни Господь!

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