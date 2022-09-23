Ни один архипастырь Русской Православной Церкви никак не отреагировал на это решение властей…

В Русской Православной Церкви пока никак не отреагировали на решение президента России Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию, хотя у многих верующих в последние дни возникают многочисленные вопросы о том, как им поступать, ведь на Донбассе по сути продолжается гражданский конфликт, когда русские люди сражаются, как с той, так и с другой стороны.

В условиях, когда наши архипастыри молчат, нельзя не напомнить русским людям, отправляющимся на фронт, слова обращённые пророком Иоанном Предтечей к воинам, которые пришли к нему креститься и спрашивали, что им делать и не должно ли им оставить своё служение:

«Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк. 3:14). Эти три заповеди необходимо твёрдо помнить и кадровым российским военным, и мобилизованным.

Что же касается, того, что сегодня Украинская Православная Церковь молится об украинском воинстве, а Русская Православная Церковь взывает к Богу о российском войске, то Господь, как кажется, Сам и определит, чья молитва ему более угодна и какое будет его произволение о России и Украине. Нам же остаётся лишь смиренно принять Его волю.

Немаловажным при этом будет вспомнить пример митрополита Японского Николая, который остался в Японии во время Русско-японской войны в начале XX века.

Будучи горячим патриотом России, владыка Николай благословлял православных японцев молиться об Японии. «Истинный христианин должен быть истинным патриотом», — говорил святитель. При этом сам он всё время войны не участвовал в общественном богослужении, потому что, как русский, не мог молиться о победе Японии над его Отечеством.

Поражение России от Японии владыка Николай принял с большой горечью, но со смирением указывал, что на то, по всей видимости, была воля Божия.

И чем бы не закончилось противостояние на Украине, верующим, призванным по мобилизации, неплохо бы не забывать слова духовного завещания преподобного Серафима Вырицкого «От Меня это было»:

«Я — Бог твой, располагающий обстоятельствами.

Ты не случайно оказался на твоем месте, это то самое место, которое Я тебе назначил.

Не просил ли ты, чтобы Я научил тебя смирению, — так вот смотри, Я поставил тебя как раз в ту среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобою только выполняют Мою волю".

Русская линия