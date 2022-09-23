Русская линия
Сводка новостей от 23 сентября 2022

В России объявлена частичная мобилизация
Ни один архипастырь Русской Православной Церкви никак не отреагировал на это решение властей…

МобилизацияВ Русской Православной Церкви пока никак не отреагировали на решение президента России Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию, хотя у многих верующих в последние дни возникают многочисленные вопросы о том, как им поступать, ведь на Донбассе по сути продолжается гражданский конфликт, когда русские люди сражаются, как с той, так и с другой стороны.

В условиях, когда наши архипастыри молчат, нельзя не напомнить русским людям, отправляющимся на фронт, слова обращённые пророком Иоанном Предтечей к воинам, которые пришли к нему креститься и спрашивали, что им делать и не должно ли им оставить своё служение:

«Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк. 3:14). Эти три заповеди необходимо твёрдо помнить и кадровым российским военным, и мобилизованным.

Что же касается, того, что сегодня Украинская Православная Церковь молится об украинском воинстве, а Русская Православная Церковь взывает к Богу о российском войске, то Господь, как кажется, Сам и определит, чья молитва ему более угодна и какое будет его произволение о России и Украине. Нам же остаётся лишь смиренно принять Его волю.

Немаловажным при этом будет вспомнить пример митрополита Японского Николая, который остался в Японии во время Русско-японской войны в начале XX века.

Будучи горячим патриотом России, владыка Николай благословлял православных японцев молиться об Японии. «Истинный христианин должен быть истинным патриотом», — говорил святитель. При этом сам он всё время войны не участвовал в общественном богослужении, потому что, как русский, не мог молиться о победе Японии над его Отечеством.

Поражение России от Японии владыка Николай принял с большой горечью, но со смирением указывал, что на то, по всей видимости, была воля Божия.

И чем бы не закончилось противостояние на Украине, верующим, призванным по мобилизации, неплохо бы не забывать слова духовного завещания преподобного Серафима Вырицкого «От Меня это было»:

«Я — Бог твой, располагающий обстоятельствами.

Ты не случайно оказался на твоем месте, это то самое место, которое Я тебе назначил.

Не просил ли ты, чтобы Я научил тебя смирению, — так вот смотри, Я поставил тебя как раз в ту среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобою только выполняют Мою волю".

Русская линия

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Ни один архипастырь Русской Православной Церкви никак не отреагировал на это решение властей...

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