Нападки на Украинскую Православную Церковь не прекращаются
Вслед за Львовским и Тернопольским облсоветами Хмельницкий областной совет призвал запретить УПЦ на всей территории страны…
Депутаты Хмельницкого областного совета Украины приняли обращение к президенту Украины, Верховной Раде, правительству и СНБО с просьбой запретить Украинскую Православную Церковь, сообщает Интерфакс.
Необходимость запрета депутаты объяснили «поддержкой российской агрессии» со стороны УПЦ, а председатель областного совета Виолетта Лабазюк назвала запрет УПЦ «острой необходимостью».
Инициатором обращения стала депутатка от «Европейской солидарности» Алина Коваль, которая ранее пыталась блокировать Крестный ход в Почаевскую лавру. Тогда она заявила, что Крестный ход «опасен», потому что в УПЦ молятся на русском языке и не признают новую церковь Украины (ПЦУ).
«Они продолжают настаивать на своей каноничности, на том, что ПЦУ — самозваная церковь, на том, что имеют право молиться на русском языке», — отмечала Коваль.