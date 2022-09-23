Русская линия
Сводка новостей от 23 сентября 2022

Нападки на Украинскую Православную Церковь не прекращаются
Вслед за Львовским и Тернопольским облсоветами Хмельницкий областной совет призвал запретить УПЦ на всей территории страны…

Депутаты Хмельницкого областного совета УкраиныДепутаты Хмельницкого областного совета Украины приняли обращение к президенту Украины, Верховной Раде, правительству и СНБО с просьбой запретить Украинскую Православную Церковь, сообщает Интерфакс.

Необходимость запрета депутаты объяснили «поддержкой российской агрессии» со стороны УПЦ, а председатель областного совета Виолетта Лабазюк назвала запрет УПЦ «острой необходимостью».

Инициатором обращения стала депутатка от «Европейской солидарности» Алина Коваль, которая ранее пыталась блокировать Крестный ход в Почаевскую лавру. Тогда она заявила, что Крестный ход «опасен», потому что в УПЦ молятся на русском языке и не признают новую церковь Украины (ПЦУ).

«Они продолжают настаивать на своей каноничности, на том, что ПЦУ — самозваная церковь, на том, что имеют право молиться на русском языке», — отмечала Коваль.

Нападки украинских националистов на верующих и духовенство Украинской Православной Церкви на Украине продолжаются. Ранее запретить УПЦ на территории всей страны требовали Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады, Львовский и Тернопольский областные советы.

Русская линия

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Нападки на Украинскую Православную Церковь не прекращаются
Вслед за Львовским и Тернопольским облсоветами Хмельницкий областной совет призвал запретить УПЦ на всей территории страны...

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