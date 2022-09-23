Святейший Патриарх Кирилл: «Нам с вами, особенно в наступившие непростые времена, нужно хранить как зеницу ока единство нашей Церкви»

23 сентября 2022 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу Собрания игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом собрания в нижней Преображенской церкви кафедрального соборного Храма Христа Спасителя была совершена Божественная литургия.

В собрании приняли участие ряд архиереев, игумены и игумении монастырей из епархий Русской Православной Церкви.

Открывая заседание, митрополит Каширский Феогност приветствовал Святейшего Патриарха Кирилла от лица всех собравшихся.

Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с основным докладом.

Затем с докладом «Опыт деятельности Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества за последний период (2016−2022 г.). Актуальные вопросы» выступил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий представил доклад на тему «Организация внутренней жизни монастыря как фундамент для духовного возрастания монашествующих».

После доклада епископа Порфирия Святейший Патриарх Кирилл ответил на вопросы, поступившие из зала. Вопросы зачитал митрополит Каширский Феогност.

В завершение первой части заседания митрополит Феогност сердечно поблагодарил Святейшего Владыку от лица всех присутствующих за содержательные ответы и доклад, отметив их особое духовное значение для монашествующих.

Святейший Патриарх Кирилл напутствовал собравшихся в Зале церковных соборов:

«Благодарю Вас, владыка! Благодарю вас, Преосвященные владыки, отцы игумены, матушки игумении, все, кто здесь присутствует!

Для меня всегда очень приятно общаться с вами — руководителями нашего монашеского воинства. С вами, потому что вы на самой передней линии той борьбы, которую Церковь ведёт с силами зла. За вашей спиной — монашествующие, опять-таки выражаясь военным языком, передовой отряд Церкви. Поэтому сохраняйте сознание особой ответственности, в первую очередь — за вверенные вам человеческие жизни — за монахов и монахинь, иноков и инокинь. С любовью относитесь к тем, кто пришёл в обитель. Однако любовь не является синонимом слабости, любовь не должна быть синонимом слабости, потому что иногда нужна и разумная строгость. Но в этой строгости никогда не проявляйте чувство злобы и раздражения. Строгость и раздражение — это антиподы, потому что в раздражении проявляется наша греховная самость, некая попытка самоутверждения, и это уже греховно. А в строгости, в первую очередь к самому себе и к тем людям, которые в таковой строгости нуждаются, всегда должно проявляться наше смиренномудрие.

Боюсь утомить вас своими рассуждениями, поэтому, может быть, я бы уже завершил. Всех сердечно благодарю за участие. Ещё раз хотел бы подчеркнуть важность трудов, которые каждый из вас несёт для Церкви. А нам с вами, особенно в наступившие непростые времена, нужно хранить как зеницу ока единство нашей Церкви, единство нашего монашеского братства и сестричества, быть очень открытыми к людям, с любовью к ним относиться. Неизвестно, какие испытания нас ждут. И Церковь должна быть не только местом, где осуждается грех, но Церковь должна быть в первую очередь местом, где на людей изливается любовь Божия — через нас, немощных и слабых, но имеющих ответственность за души человеческие.

Вот давайте таким образом и будем нести своё служение — каждый на своём месте. Что касается различий в положении, в звании, в должностях, — так человеческое общество устроено, но ведь пред Богом мы все равны. И там не будет никаких ссылок ни на положение, ни на звания, ни на цвет клобука, ни на наличие креста или панагии. Там мы будем не физически, а духовно обнажены пред Господом. И эту картину предстояния пред Богом, когда никакие наши знания, регалии, положение, властные полномочия не будет играть никакой роли, мы должны иметь в своем духовном зрении, чтобы избегать тех ошибок и грехов, которые могли бы помешать нам с чистой совестью предстоять пред лицом Божиим. Помогай вам всем Господь в ваших трудах!"

Затем был объявлен перерыв в заседании, после которого Собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви продолжило свою работу.

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