Пятеро клириков Черниговской епархии УПЦ запрещены в служении…
Указами митрополита Черниговского и Новгород-Северского Амвросия освобождены от должностей настоятелей храмов и запрещены в священнослужении пятеро клириков Черниговской епархии Украинской Православной Церкви:
— протоиерей Иоанн Занкович;
— протоиерей Ярослав Малетич;
— протоиерей Виталий Тихомиров;
— протоиерей Павел Кириленко;
— иерей Антоний Василенко.
Прещения наложены за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя на основании 10, 11 и 39-го правил Святых Апостолов, 33-го правила Лаодикийского Собора и 1-го правила святителя Василия Великого, сообщает портал «Православная жизнь».
Находясь под запретом, до полного раскаяния в грехе раскола, священники не имеют права носить наперсный крест и подавать верующим благословение.