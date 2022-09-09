За уклонение в раскол

Указами митрополита Черниговского и Новгород-Северского Амвросия освобождены от должностей настоятелей храмов и запрещены в священнослужении пятеро клириков Черниговской епархии Украинской Православной Церкви:

— протоиерей Иоанн Занкович;

— протоиерей Ярослав Малетич;

— протоиерей Виталий Тихомиров;

— протоиерей Павел Кириленко;

— иерей Антоний Василенко.

Прещения наложены за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя на основании 10, 11 и 39-го правил Святых Апостолов, 33-го правила Лаодикийского Собора и 1-го правила святителя Василия Великого, сообщает портал «Православная жизнь».

Находясь под запретом, до полного раскаяния в грехе раскола, священники не имеют права носить наперсный крест и подавать верующим благословение.

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