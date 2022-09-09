8 сентября 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо Блаженнейшему Архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану, в котором заявил о поддержке церковной Москвой Македонского Православия и признании автокефалии Македонской Православной Церкви со стороны Московского Патриархата. Текст письма был опубликован на официальном сайт Русской Православной Церкви.

«Ваше Блаженство, возлюбленный Собрат и Сослужитель у престола Божия!

Сердечно приветствую Вас и благодарю за письмо от 13 июля с.г., в котором Вы сообщаете о признании автокефалии Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии и вручении Вашему Блаженству Святейшим Патриархом Сербским Порфирием Томоса об автокефалии. Благодарение Богу за неизреченный дар Его! (2 Кор. 9:15).

Наша Церковь всегда стремилась поддерживать Македонское Православие, на протяжении многих лет всячески содействуя диалогу сербских и македонских братьев по вере. Отрадно, что ныне эти усилия увенчались восстановлением общения двух Церквей.

Святейший Патриарх Сербский Порфирий обратился ко мне с официальным уведомлением о предоставлении автокефалии Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии и с просьбой признать эту автокефалию, подавая пример остальным Поместным Православным Церквам.

25 августа с.г. послание Его Святейшества рассмотрел Священный Синод Русской Православной Церкви. Возблагодарив Господа за совершившееся на канонических началах разрешение вопроса о статусе Православной Церкви в Северной Македонии, Священный Синод постановил признать Македонскую Православную Церковь — Охридскую Архиепископию автокефальной Церковью-Сестрой и вписать имя Вашего Блаженства как ее Предстоятеля в священные диптихи.

Братски сообщая Вам об этом решении от лица Священного Синода и всей полноты Русской Православной Церкви, уповаю, что Македонская Православная Церковь — Охридская Архиепископия будет твердо хранить в чистоте и непорочности святую православную веру и соблюдать верность православной канонической традиции.

Заверяя Ваше Блаженство в готовности развивать всестороннее соработничество между нашими Церквами, молитвенно желаю Вам телесных и душевных сил и обильных милостей от Господа на многая лета Предстоятельского служения, а Вашей боголюбивой пастве — мира и благоденствия.

С братской любовью во Христе Иисусе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ"

Русская линия