8 сентября 2022 года управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Дионисий направил епархиальным архиереям Московской митрополии Информационное циркулярное письмо, в котором объявил о о проведении сбора предметов первой необходимости, а также продуктов питания для пострадавших мирных жителей и беженцев из ДНР, ЛНР и Украины, сообщает Патриархия.Ru.

Владыка Дионисий сообщил, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в мае с.г. был объявлен сбор продуктов для пострадавших мирных жителей и беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

«Многие неравнодушные люди с любовью и искренним состраданием откликнулись тогда на просьбу Его Святейшества. В течение всего лета собранная помощь позволяла накормить каждого, кто потерял кров, работу, здоровье, а порой и надежду, и Святейший Патриарх благодарит архипастырей, духовенство и мирян за участие в общем добром деле», — говорится в документе.

«Сегодня, когда мы стоим на пороге осени, наступающие холодные ненастные дни заставляют задуматься о наших братьях по крови и по вере, не имеющих пока возможности вернуться к полноценной мирной жизни.

По этой причине Святейший Патриарх снова обращается ко всем верным чадам Церкви Христовой с призывом проявить милосердие к страждущим мирным жителям ДНР, ЛНР и Украины и принять участие в сборе предметов первой необходимости и продуктов питания", — отметил владыка.

О проведении сбора управделами РПЦ поручил объявить 10, 11, 17 и 18 сентября 2022 года во всех храмах и монастырях Московской епархии, зачитав прилагаемый текст и разместив его в печатном виде на информационном стенде.

Собранная в храмах гуманитарная помощь, строго надлежащего качества, ожидается на складе Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению (адрес: г. Москва, 2-й Кадашевский пер., 7, въезд со стороны Кадашевского тупика).

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