В прошлом году православное шествие в честь дня памяти святого благоверного князя Александра Невского не состоялось из-за пандемии…

«Крестный ход этого года будет необычным, так как два года были ограничения. Мы решили возобновить Крестные ходы именно большие. Александр Невский не тот человек, которого вспоминать надо только на юбилеи. О нём надо помнить всегда», — сказал наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий, сообщает Интерфакс.

По словам владыки, в этом Году крестный ход пойдёт только от Казанского собора. К нему нельзя будет присоединиться с других улиц из соображений безопасности.

В 9:00 начнется праздничная Литургия в Казанском кафедральном соборе, которую возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В 10:00 Литургия начнется в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

В 11:00 будет дан старт общегородскому праздничному крестному ходу по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского.

Председатель городского комитета по культуре Федор Болтин добавил, что у лавры пройдёт большая праздничная программа. «Будет установлена сценическая конструкция. Мы приглашаем кавалеров ордена Александра Невского, школьников. С 13 часов в лавре пройдут мастер-классы, семейные программы», — рассказал он.

12 сентября 1724 года основатель Северной столицы Император Петр I собственноручно перенёс в учреждённый им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире.

В 1743 году Императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный Крестный ход в день перенесения мощей. Традиция Крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена в 2013 году.

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