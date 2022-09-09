Русская линия
Сводка новостей от 9 сентября 2022

В Санкт-Петербурге пройдёт традиционный Большой крестный ход по Невскому проспекту
В прошлом году православное шествие в честь дня памяти святого благоверного князя Александра Невского не состоялось из-за пандемии…

Крестный ход по Невскому проспекту«Крестный ход этого года будет необычным, так как два года были ограничения. Мы решили возобновить Крестные ходы именно большие. Александр Невский не тот человек, которого вспоминать надо только на юбилеи. О нём надо помнить всегда», — сказал наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий, сообщает Интерфакс.

По словам владыки, в этом Году крестный ход пойдёт только от Казанского собора. К нему нельзя будет присоединиться с других улиц из соображений безопасности.

В 9:00 начнется праздничная Литургия в Казанском кафедральном соборе, которую возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В 10:00 Литургия начнется в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

В 11:00 будет дан старт общегородскому праздничному крестному ходу по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского.

Председатель городского комитета по культуре Федор Болтин добавил, что у лавры пройдёт большая праздничная программа. «Будет установлена сценическая конструкция. Мы приглашаем кавалеров ордена Александра Невского, школьников. С 13 часов в лавре пройдут мастер-классы, семейные программы», — рассказал он.

12 сентября 1724 года основатель Северной столицы Император Петр I собственноручно перенёс в учреждённый им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире.

В 1743 году Императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный Крестный ход в день перенесения мощей. Традиция Крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена в 2013 году.

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В Санкт-Петербурге пройдёт традиционный Большой крестный ход по Невскому проспекту
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