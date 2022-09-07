6 сентября 2022 года, в праздник перенесения мощей святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом, в котором коснулся вопросов исторического пути Руси, сообщает Патриархия.Ru.

«Когда мы говорим о географических центрах — Киев, Владимир, Москва, — мы ведь не подразумеваем, что вокруг каждого из этих городов формировалась некая отделенная от единого Тела Церкви церковная общность, — отметил Патриарх, — То была единая Церковь, центр которой перемещался вместе с перемещением столицы, для того чтобы Предстоятель всегда был рядом с великим князем, чтобы духовный центр был там же, где и центр политической жизни. И святитель Петр переехал сюда, в город Москву, по настоятельной просьбе великого князя Ивана Калиты, того самого, который собирал материальные ценности в Москве, чтобы обеспечить устойчивое существование новой столицы. И для того чтобы эта столица была действительно признана всей Русью, необходимо было, чтобы и Первопрестольная кафедра переместилась в Москву.

А когда святитель Петр перенес сюда кафедру всея Руси, потребовалось, конечно, чтобы в Первопрестольном граде был построен кафедральный собор. Святитель Петр начал это строительство, заложив Успенский собор, в котором мы с вами сейчас находимся, — главный храм всея Руси как в прошлом, так и в настоящем. Святитель Петр не дожил до освящения этого храма, он не увидел торжества Православия в новой столице, но он сделал самое, может быть, важное — он сохранил единый центр Русской Православной Церкви, разумно переместив его туда, где ему ничто не угрожало. В каком-то смысле это деяние святителя Петра было провиденциальным, потому что град Москва, хотя и был дважды покорен внешними врагами, но никогда не склонился пред врагом и никогда не повредил себе как столице всея Руси, но, наоборот, явил пример мужества, отваги, дерзновения, любви к Отечеству и любви к Церкви. Вот и сегодня сей величественный Успенский собор, главный кафедральный собор Святой Руси, построенный по замыслу святителя, свидетельствует нам о великих деяниях и удивительном прозрении митрополита Петра, устроившего Первосвятительскую кафедру здесь, в граде Москве".

«Сегодня, как и во времена святителя Петра, — подчеркнул Предстоятель, — Церкви Русской угрожает много опасностей. Тогда это были кочевники, которые нападали на землю Русскую, грабили её, убивали людей, разрушали экономические возможности страны, но и сегодня, как мы знаем, не все спокойно в мире. И в каком-то смысле совершенно особое служение, несомненно, по воле Божией, вручается ныне и граду сему, и стране нашей. Потому что сила современной России способна противостоять многим силам, в том числе борющимся с Богом и со Христом. Тем силам, которые направлены и направляют свое жало на уязвление человека таким образом, чтобы он потерял способность различать добро и зло. Исчезло из политического лексикона понятие греха, потому что вместо различения добра и зла возникла новая модель поведения, ориентированная исключительно на выбор самого человека, когда он сам определяет, что для него добро, а что зло. Но когда значительная часть так называемого цивилизованного мира подхватывает эти идеи, страна наша, как-то было в прошлые времена, сохраняет свою способность противостоять этому страшному искушению. И мы должны блюсти способность и готовность отличать добро от зла, руководствуясь не сиюминутными политическими интересами, не человеческими амбициями, а исключительно тем нравственным законом, который Бог вложил в наши души, в саму природу человека. И дай Бог, чтобы Первопрестольный град Москва сохранял возможность оставаться островом свободы в этом бушующем мире, чтобы именно здесь формировалось здоровое духовное сопротивление всяким попыткам смешать добро и зло и полностью отказаться от того, чтобы грех называть грехом, а добродетель — добродетелью. Дай Бог, чтобы молитвами святителя Петра, положившего основу церковной жизни в Первопрестольном граде нашем Москве, укреплялась вера православная в наших людях, укреплялась любовь к Отечеству, укреплялась способность противостоять соблазнам и козням искусителей, чтобы оставалась живой вера наша, сохранялись независимость и свобода нашего Отечества. И если будет так, то остается надежда на спасение.

Молитвами святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, да сохранит Господь землю Русскую, да укрепит Он братьев, живущих ныне в разных государствах — России, Украине и Беларуси, — в единомыслии и осознании особой ответственности за нашу общую судьбу, а в каком-то смысле за судьбу мира. И верим, покуда пребудет благословение святителя Петра над Русью, над народом нашим, над Церковью нашей, и мы по его молитвам будем сохранять великую способность отличать правое от левого, добро от зла, грех от святости. Молитвами святителя Киевского, Московского и всея Руси Петра да хранит Господь землю Русскую, да поможет Господь преодолеть разногласия, чаще всего провоцируемые извне, которые сегодня угрожают единству всего нашего народа. Да сохранит Господь, молитвами святителя Петра, народ наш в единомыслии и вере православной".

Русская линия