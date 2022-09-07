В городе на Неве в свет вышла книга, посвящённая церковной истории епархии и содержащее в себе 261 архивный документ…

В издательстве Санкт-Петербургской духовной академии вышла в свет книга «Санкт-Петербургская (Ленинградская) епархия в 1944—1991 годах: документы и лица», составителем которой стал историк, профессор СПбДА М.В. Шкаровский, сообщает «Вода живая».

В предисловии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия отмечается, что «книга является своего рода подарком Санкт-Петербургской духовной академии, совсем недавно отметившей 300-летие духовного образования в Санкт-Петербурге, — своей, как оказалось, более „юной“ епархии». Издание посвящено 280-летию епархии и было представлено 5 сентября с.г. на заседании Архиерейского совета Санкт-Петербургской митрополии.

По мнению владыки, «современному читателю, интересующемуся историей Русской Православной Церкви XX века в целом, и Санкт-Петербургской (Ленинградской) епархии в частности, весьма важно понимать роль и значение нашей епархии для Церкви тех лет. Ленинградская епархия, несомненно, была одной из самых крупных и значительных в Советском Союзе. Более того, можно утверждать, что город святого апостола Петра в 1940−80-е годы в значительной мере оставался церковным центром страны. Неслучайно все Патриархи Московские и всея Руси второй половины XX века — Алексий I (Симанский), Пимен (Извеков) и Алексий II (Ридигер) — были Ленинградскими митрополитами».

Составитель книги профессор М.В. Шкаровский во введении уточняет, что «при составлении сборника также помогло использование дел Государственного архива Российской Федерации из фонда Совета по делам Русской Православной Церкви, Российского государственного архива социально-политической истории и Архива Президента Российской Федерации. Важная информация для написания комментариев была почерпнута из материалов Архива Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и области, где хранятся следственные дела священнослужителей, в том числе за послевоенный период».

Основной раздел книги — «Документы», включающий 261 архивный документ, — дополнен разделом «Лица», ряд фотографий из которого публикуются впервые.

«Особо следует сказать о десятилетнем служении (с 26 декабря 1974 года по 26 декабря 1984 года) ректором Ленинградской духовной академии будущего Патриарха Московского и всея Руси, архиепископа Выборгского Кирилла (Гундяева), при котором к середине 1980-х годов произошло существенное увеличение числа учащихся, расширились научные и культурные связи духовных школ», — подчеркнул в своем предисловии митрополит Варсонофий. Этому периоду истории епархии в книге уделено особое внимание в разделах «Документы» и «Лица».

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