6 сентября 2022 года председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда принял участие в пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре ТАСС и посвященной празднованию Всероссийского Дня трезвости, который отмечается ежегодно 11 сентября, и премьере второго сезона документального сериала «12» на телеканале «Спас», передает Патриархия.Ru.

На пресс-конференции также выступили заместитель министра здравоохранения РФ О. Салагай, генеральный директор телеканала «Спас» Б. Корчевников, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» С. Малявина и руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению В. Доронкин.

В начале своего выступления В. Легойда заявил, что проект телеканала «Спас» «12», посвященный судьбам 12 человек, которые приняли решение избавиться от алкогольной зависимости, является замечательным примером «деятельной сострадательной журналистики». В ходе реализации проекта удалось применить индивидуальный подход к каждому из героев, руководствуясь христианским принципом, согласно которому универсальных алгоритмов решения проблем нет и быть не может ввиду уникальности каждой человеческой личности.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ напомнил о принципиальном глубинном отношении христианства к алкоголю. «В христианстве нет презрения к вину. Но не одобряется страсть, когда не человек руководит своими желаниями, а его желания руководят им», — подчеркнул Владимир Легойда. Он также отметил, что важнейшей категорией в христианстве, унаследованной им от древних греков, является чувство меры. Однако проблема возникает тогда, когда человек оказывается не способен соблюдать эту меру. И в этом случае, по мнению представителя Церкви, уже не обойтись без помощи специалистов.

В. Легойда отдельно остановился на проблеме восприятия темы алкоголя в современной культуре, а также сложности её освещения в пространстве современных массовых коммуникаций. «В отличие от проблемы наркомании, в нашей культуре, и в мировой, и в русской, в частности, эта тема воспринимается поверхностно, легкомысленно, с юмором. И это мешает осознать её серьезность». Поэтому чрезвычайно рискуют те, кто пытаются поднимать тему алкоголизма в медийном пространстве в серьезном ключе. «Важно сделать так, чтобы это царапало человеческое сердце и было художественно и творчески убедительно для зрителя. И это задача, которую мы только вместе можем решить», — подытожил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Заместитель министра здравоохранения РФ О. Салагай высоко оценил деятельность Русской Православной Церкви в деле борьбы с алкогольной зависимостью в стране, и, в частности, отдельно отметил уникальный проект телеканала «Спас» — сериал «12». Замминистра заявил, что благодаря слаженной работе государства и Церкви, а также активной антиалкогольной кампании Министерства здравоохранения РФ в стране сократилось употребление алкоголя на 40% по сравнению с 2015 годом. Однако количество людей, страдающих синдромом зависимости от алкоголя, в том числе с алкогольными психозами, все еще достаточно велико и составляет 1,19 миллиона человек.

Генеральная директриса АНО «Национальные приоритеты» С. Малявина рассказала, что проект «12» называется так не только по числу его участников, но и по числу шагов признанной во всем мире и отработанной в России программы медицинской и социальной реабилитации человека. С. Малявина сообщила, что проект «12» призван в том числе развеять мифы о неизлечимости алкоголизма. Опыт участников сериала говорит о том, что методики действуют и меняют жизнь людей.

С. Малявина также сообщила, что АНО «Национальные проекты» совместно с Минздравом РФ в прошлом году начали коммуникационную программу «Ноль — лучший градус». Название выбрано неслучайно, ведь представители Минздрава и АНО «Национальные приоритеты» единодушны во мнении, что безопасной доли алкоголя не существует, подытожила спикер.

Генеральный директор телеканала «Спас» Б.В. Корчевников рассказал, как в начале работы над проектом «12» был удивлен огромному количеству заявок на участие. Казалось, что мало кто захочет говорить о своей проблеме публично, однако выяснилось, что люди видели в этом проекте «последнюю ниточку» для избавления от зависимости.

Б. Корчевников уверен, что трезвость — это общее дело, а тот результат, которого достигли участники первого сезона проекта «12», стал возможным только благодаря совместной работе и Министерства здравоохранения России, и АНО «Национальные проекты», и координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности, и Синодальному отделу по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, который, по словам Б. Корчевникова, был мотором этого проекта. «И вообще это история про то, чем может быть взаимодействие Церкви, государства и общества», — подытожил генеральный директор телеканала «Спас».

Завершил пресс-конференцию руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности В. Доронкин. Он напомнил, что десять лет назад началась работа по созданию «Концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости». Этот документ заложил церковно-правовые основы всей сегодняшней деятельности в этом направлении. В.К. Доронкин рассказал, что в 2009 году в Церкви было только порядка 20 реабилитационных организаций, в настоящее время их стало более 600.

Раньше было очень трудно доносить до общества информацию о методах избавления и реабилитации от алкогольной зависимости. «Когда мы приходили к чиновникам с такой инициативой, то нам отвечали, что это неинтересно, неактуально и вообще — как без алкоголя жить? Сегодня же благодаря тому, что Церковь возродила в нашем обществе День трезвости, мы имеем точку сосредоточения усилий», — сказал представитель Синодального отдела по благотворительности. По его словам, работа государства очень видна. Например, число людей, стоящих на учете с алкогольной зависимостью, уменьшилось с 2 до 1 миллиона человек.

Проект «12» В. Доронкин оценивает как общую победу творческих людей, представителей Церкви, НКО и государства, и полагает, что этот сериал дает людям понять, что не нужно бояться обращаться за помощью, избавление от алкогольной зависимости реально.

Русская линия