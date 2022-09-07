Англикане обратили внимание на резкий рост самоубийств в Канаде после легализации эвтаназии в этой стране…

Генеральный Синод Англиканской церкви, заседание которого прошло в британском городе Йорке, преобладающим большинством голосов проголосовал против возможной легализации эвтаназии в стране, сообщает Православие.Ru со ссылкой на Christian Today.

Синод подтвердил, что действующее законодательство, запрещающее эвтаназию и помощь в самоубийстве смертельно больным в соответствии с Актом об эвтаназии 1961 года «должно оставаться неизменным».

Вопрос вынесли на обсуждение по предложению доктора Саймона Эйра, представителя от Чичестерской епархии и врача общей практики на пенсии.

Эйр обратил внимание участников заседания на ситуацию в Канаде как пример того, к чему приводят изменения в законы об эвтаназии. Когда канадцы легализовали её в 2016 году, закон применялся исключительно к «лицам старше 18-ти лет, психически вменяемым, страдающим каким-либо серьезным заболеванием и находящимся в критическом состоянии, чья скорая естественная смерть предсказуема».

Но, как отметил докладчик, после ряда судебных исков данное ограничение отменили, и с марта 2023 года «любому пациенту с психическим заболеванием, являющимся его единственным основным заболеванием, гарантируется право на смерть».

«Любое изменение закона о самоубийствах в нашей стране может привести к аналогичным последствиям», − предостерег Эйр.

В свою очередь, медработница Эмили Хилл, представительница из города Херефорда, выступила за эвтаназию. Она рассказала, что за время работы в «ковидном» отделении больницы с начала эпидемии коронавируса стала свидетелем «бесчисленного количества смертей». Эмили задалась вопросом: «Почему мы можем продлевать жизнь, но не имеем права должным образом помочь людям уйти немного раньше?»

Ей возразил епископ Карлайла Джеймс Ньюком, ведущий эксперт Совета Европы по вопросам здравоохранения, выступивший против «самоубийства при помощи врача».

«Разумеется, по большому счёту я имею право выбирать, когда и как умереть, так же как имею свободу выбирать своё место жительства и работу. Но выбор, который я делаю, влияет не только на меня, но и на тех, кто меня окружает: мою семью, моих друзей, соседей, врача, а также на ценности общества, в котором я живу и умираю. Выбор отнюдь не так прост, как кажется», − заключил иерарх.

В итоге позицию доктора Саймона Эйра поддержало большинство членов Синода: 289 делегатов проголосовали против эвтаназии, 25 − «за» и 33 воздержались.

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