Глава Ватикана, который собирался посетить Украину сразу после визита в Канаду, по возвращении ограничился телефонным звонком В. Зеленскому…

12 августа 2022 года папа Римский Франциск связался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и между ними состоялся телефонный разговор. Об этом сообщил сам Зеленский на своей странице в одной из соцсетей.

«Проинформировал об агрессии, которую РФ совершает против Украины, о страшных преступлениях России. Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине», — написал Зеленский.

Любопытно, что СМИ Ватикана об этом телефонном звонке сообщили очень кратко и в основном со ссылкой на украинские источники. Никаких комментариев по этому поводу со стороны ватиканских дипломатов не последовало. При этом о желании папы Римского Франциска посетить Киев все словно забыли и решили больше не вспоминать.

Так, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью итальянскому геополитическому журналу LIMES весьма уклончиво ответил на вопрос о возможной поездке папы в страну, где ведутся активные военные действия:

«Для папы важно, чтобы его поездки приносили конкретную пользу. В этой перспективе он сказал, что хочет отправиться в Киев и принести утешение и надежду населению, страдающему от военных действий. Точно так же, он объявил о готовности поехать в Москву — при наличии условий, по-настоящему полезных для достижения мира».

В свою очередь, католический митрополит архиепархии Бoжией Матери в Mоскве архиепископ Павла Пецци в интервью «Сибирской католической газете» заявил о важности визита папы Римского в Казахстан.

«Для нас россиян это [визит в Казахстан], конечно, великолепно, потому что кто знает: сможет ли Папа приехать в Россию, даже если он это желание выразил. И тогда значит, что Казахстан — это самое близкое место. Поэтому я жду всех вас там, по мере возможности, чтобы мы могли обнимать Папу Франциска и выразить всю любовь, с которой мы почитаем его и следуем за ним», — заявил прелат.

Итак, судя по всему, глава Ватикана решил пока воздержаться от поездки в Киев. При этом он регулярно призывает европейских католиков усилить молитвы о мире на Украине.

Русская линия