Московские власти считают, что в таких мерах пока нет никакой необходимости…

Никаких дополнительных ограничений по COVID в московских храмах вводить не планируется. Об этом заявил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, сообщает РИА Новости.

«У нас как только будет что-то — мы сразу сообщим. Пока дополнительных ограничительных мер не вводится», — сказал Сучков.

Ранее власти ряда регионов России решили вернуться к масочному режиму из-за того, что статистика заразившихся коронавирусом россиян пошла вверх. На портале стопкоронавирус. рф сообщалось, что за последние сутки в Москве выявлен 10 241 случай COVID, умер 21 человек.

Заставить россиян соблюдать ограничения на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине будет крайне сложно. С февраля 2022 года весь мир буквально забыл о том, что такой вирус вообще существовал, и теперь напугать им россиян будет очень проблематично.

Русская линия