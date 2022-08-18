Владыка призвал верующих усилить молитвы в связи с развязанной в Эстонии информационной кампанией против Эстонской Православной Церкви…

Митрополит Таллинский Евгений: Нападки на нашу Церковь в СМИ не прекращаются

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений выступил с обращением ко всем верным чадам Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в связи с многочисленными нападками, которым Эстонская Православная Церковь подвергается в средствах массовой информации, передает Патриархия.Ru.

«Будучи православными христианами, мы воспринимаем это как испытание, которое попустил нам Господь. Преподобный Серафим Саровский говорил: „Кто переносит с молитвою удары невольных искушений, тот делается смиренным, благонадежным и опытным в духовной жизни“. Следуя завету великого старца, мы должны в сложившейся ситуации усилить молитвы о нашей Церкви», — призвал верующих митрополит Евгений.

«Просим всех верных чад Эстонской Православной Церкви при чтении домашнего молитвенного правила или акафистов по силам и возможностям прибавлять также молитву, утвержденную на заседании Таллинского Епархиального совета 15 августа 2022 года», — отмечается в обращении, опубликованном на официальном сайте ЭПЦ МП.

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