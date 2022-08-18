С начала августа русские священники крестили в разных странах Африки сотни людей…

С начала августа 2022 года священники Русской Православной Церкви крестили на Африканском континенте сотни людей, сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на сайт Патриаршего экзархата Африки.

В Неделю 8-ю по Пятидесятнице в храме прп. Иоанна Лествичника в г. Кейптауне (ЮАР) по окончании Божественной литургии священник Николай Эстерхейзен совершил таинство Крещения.

В с. Чинсеву (округ Касунгу, Центральная провинция, Малави) приняли Православие 29 человек. Таинство Крещения совершил благочинный иерей Георгий Чабвера. Бывшие протестанты, в том числе пасторы, долго проходили оглашение под руководством отца Георгия и 11 августа стали чадами Русской Православной Церкви.

13 августа в г. Анцирабе (Мадагаскар) четыре человека приняли Крещение, таинство совершил священник Николай Рамарусун.

В этот же день, 13 августа, на приходе прп. Зосимы в с. Чемелил (Кения) благочинный округа Нанди иерей Тит Кипнджен и иерей Христофор Кибиуот совершили таинство Крещения. В этот день к Церкви Христовой присоединились 34 человека.

В с. Нтику (округ Зомба, Южная провинция, Малави) 13 августа приняли Крещение сразу 170 человек. Таинство совершили благочинный приходов Патриаршего экзархата Африки в Малави иерей Георгий Чабвера и иерей Тимофей Чинтенга. Подготовку оглашенных провели катехизаторы Иоанн Дамбо и Сильвестр Коллинз.

15 августа на приходе в г. Яунде благочинный приходов Патриаршего экзархата в Камеруне иерей Виктор Лиссом и священники Иоанн Бессала и Венедикт Оуона совершили Крещение десяти человек, среди которых шесть детей. Еще одна группа в настоящее время проходит катехизацию. Таинство Крещения запланировано на 28 августа, праздник Успения Пресвятой Богородицы.

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