Памятник выдающемуся русскому миссионеру — святителю Иннокентию (Вениаминову), митрополиту Московскому и Коломенскому (+ 1879 г.), установят в его родном селе Анга Качугского района Иркутской области, сообщает Фома.Ru со ссылкой на портал «Global Orthodox».

Конкурс на создание проекта памятника был объявлен в феврале 2022 года Иркутским областным краеведческим музеем им. Н. Н. Муравьева-Амурского.

В настоящее время конкурсная комиссия определила двух победителей, которые получат денежные призы — 350 тысяч и 100 тысяч рублей. В случае определения одного победителя конкурса, он получит 450 тысяч рублей.

Планируется, что после создания монумент будет установлен на территории культурно-просветительского центра имени свт. Иннокентия (Вениаминова), расположенного в селе Анга.

Святитель Иннокентий (Вениаминов) (1797−1879) — выдающийся миссионер Русской Православной Церкви.

Свою жизнь он отдал просвещению светом Христовой веры языческих народов Аляски, Камчатки, Курил, Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Помимо этого, ещё 11 лет он был митрополитом Московским и Коломенским, в течение которых также проявил себя выдающимся церковным деятелем.

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