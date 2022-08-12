Владимир Легойда: «Милосердное лицо Церкви — это то, что от Церкви люди ждут, даже неверующие»

11 августа 2022 года в Православном центре Йошкар-Олы состоялась встреча председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды с православными волонтерами.

Свой визит в Йошкар-Олу В. Легойда начал со встречи с митрополитом Йошкар-Олинским и Марийским Иоанном и епископом Волжским и Сернурским Феофаном в Йошкар-Олинском епархиальном управлении. Митрополит Иоанн провел для гостя обзорную экскурсию по домовому храму в честь иконы Богородицы «Троеручица». Далее состоялось общение в неформальной обстановке.

Затем в Православном центре Йошкар-Олы состоялась встреча с православными волонтерами. Пообщаться с председателем Синодального отдела приехали священнослужители из разных районов, представители приходов, сотрудники епархиальных отделов, сестры милосердия. Посетили встречу и представители светских СМИ.

В. Легойда поделился своим опытом преподавания и работы со СМИ, особое внимание заострив на необходимости соблюдения журналистского кодекса и проверке достоверности информации. Также он подчеркнул важность и необходимость современным СМИ говорить о добрых делах Церкви. По словам спикера, именно этого ждёт любой человек от Церкви, даже отрицающий её.

«Никакое информационное поле не может сопротивляться правде, тем более правде Божией. Дела милосердия и информационная работа наиболее важны для нас. Милосердное лицо Церкви — это то, что от Церкви люди ждут, даже неверующие. Человек может ничего не знать про Церковь, может быть негативно настроен к Церкви, но он будет считать, что его негатив связан с тем, что Церковь не делает то, что она должна делать. А должна она нести любовь и добро. Поэтому „милосердное лицо Церкви“ — это важнейшее направление нашего общего служения: и волонтеров и тех, кто находится рядом с ними с камерой, фотоаппаратом и т. д.», — сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

После выступления В. Легойда ответил на вопросы из зала.

Глава Синодального отдела приехал в Йошкар-Олу по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению врио главы Республики Марий Эл Ю.В. Зайцева. Во время двухдневного визита В.Р. Легойда встретится с Советом Общественной палаты Республики Марий Эл, республиканскими СМИ, студентами в Марийском государственном университете, посетит институт iSpring.

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