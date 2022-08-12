По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках 600-летия со дня обретения мощей преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца в 2022 году проходит Крестный ход с ковчегом со святыми мощами преподобного Сергия. На территории Симферопольской и Крымской епархии Крестный ход прибудет с 26 по 29 августа, сообщает сайт Крымской епархии Русской Православной Церкви.

26 августа (пятница) в 11:00 ковчег с мощами прп. Сергия встретит в кафедральном Александро-Невском соборе г. Симферополя глава Крымской митрополии митрополит Лазарь с викарными архиереями и духовенством Симферопольской и Крымской епархии.

В период с 26 по 27 августа будет совершена Архиерейская Божественная Литургия и молебные пения с акафистом (согласно расписанию богослужений)

27 августа в 14:00 ковчег с мощами из Александро-Невского собора будет доставлен в Севастопольское благочиние.

27 августа в 16:00 в Херсонесском Свято-Владимирском соборе г. Севастополя состоится торжественная встреча ковчега с мощами, после чего будут совершаться Архиерейские богослужения и молебные пения с акафистом.

29 августа в 19:00 Крестный ход с ковчегом мощей прп. Сергия Радонежского продолжит свой путь в другие епархии Русской Православной Церкви.

Масштабные мероприятия (с 12 июня по 6 октября) по прославлению преподобного Сергия будут проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь совместно с Благотворительным фондом имени равноапостольного князя Владимира.

Святыня посетит все федеральные округа России. Совокупная протяженность маршрута составит около 30 тысяч км. Православной шествие займёт более 100 дней, будут задействованы около 50 епархий.

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