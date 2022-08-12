Патриарх Сербский Порфирий намерен посетить Черногорию с Первосвятительским визитом. Ожидается, что он пробудет в Герцег-Нови два дня, 14 и 15 августа, и примет участие в торжествах по случаю 640-летия перенесения мощей святого первомученика и архидиакона Стефана, сообщает портал «Global Orthodox».

День перенесения мощей первомученика архидиакона Стефана из Иерусалима в Константинополь отмечается 15 августа по юлианскому календарю. В Черногории этого святого особенно почитают. Город Герцег-Нови был основан как крепость, которая в начале называлась Свети-Стефан — в честь первомученика Стефана.

Торжественная встреча Патриарха Порфирия запланирована 14 августа на площади Герцег-Стефан в центре города. На следующий день, в праздник перенесения мощей святого Стефана, Патриарх возглавит Литургию в монастыре святого Саввы.

Последний раз Патриарх Порфирий приезжал в Черногорию летом 2021 года, чтобы присутствовать на интронизации митрополита Черногорского Иоанникия (Мичовича). Из-за протестов националистов Патриарху Порфирию пришлось лететь в Кетненский монастырь на вертолёте, предоставленном службой безопасности страны.

В июле этого года власти Черногории, несмотря на протесты антицерковного лобби, подписали договор с Сербской Православной Церковью. Этот документ поставил точку в нападках на Сербскую Церковь со стороны черногорских националистов во главе с президентом Мило Джукановичем, который является атеистом и открытым безбожником, но активно поддерживает раскольническую «Черногорскую церковь».

Сербская Церковь окормляет большинство православных верующих в Черногории, однако её святыни долгое время находились под угрозой из-за нового закона о свободе вероисповедания, принятого сторонниками Джукановича в 2019 году. Черногорские националисты хотели с помощью этого закона отобрать у Сербского Патриархата все храмы и передать их раскольникам, но сделать им этого не удалось из-за начавшихся в Черногории массовых протестов населения, вставшего на защиту Церкви.

Итогом этой безбожной политики в Черногории стало поражение сторонников Джукановича на выборах в парламент и избрание нового правительства, которое в итоге и подписало соглашения с Сербской Церковью, гарантировав ей права на всю церковную недвижимость, святыни и храмы.

Русская линия