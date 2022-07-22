Русская линия
Сводка новостей от 22 июля 2022

Бывшего экзарха Фанара на Украине избрали главой УПЦ Канады
Епископ Иларион (Рудник) занял место Георгия (Калищука), который ранее был отправлен на покой в связи с достижением 70-летнего возраста…

Епископ Иларион (Рудник)22 июля 2022 года Синод Константинопольского патриархата избрал епископа Илариона (Рудника) митрополитом Канады, архиепископом Виннипега и Центральной епархии, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Romfea.

Иерарх Фанара родился во Львове в 1972 году и был первым гражданином независимой Украины, ставшим епископом Константинопольского патриархата.

7 сентября 2018 года Варфоломей назначил епископа Эдмонта и Западной епархии Илариона своим экзархом в Киеве.

Вместе с другим экзархом Фанара, архиепископом Памфилийским Даниилом, он активно участвовал в подготовке к созданию «ПЦУ» и вёл переговоры с украинскими раскольниками.

До Илариона главой УПЦ Канады Константинопольского патриархата был Георгий (Калищук), который ушёл на пенсию в 2021 году в связи с достижением 70-летнего возраста.

Русская линия

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Бывшего экзарха Фанара на Украине избрали главой УПЦ Канады
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