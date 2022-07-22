Состоялось очередное заседание по делу православного журналиста Яна Таксюра — украинский суд оставил журналиста под стражей, несмотря на тяжёлое состояние его здоровья (он болен раком) и преклонный возраст, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на YouTube-канал «Первый Казацкий».

Дочь украинского литератора Марико рассказала о подробностях последнего судебного заседания и состоянии здоровья отца.

«Адвокатом подавалось ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. До этого я рассказывала о том, что мы должны сделать медицинские обследования отца и будем рассчитывать на изменения меры пресечения», — сказала Марико.

Ранее дочь православного журналиста объявила о благотворительном сборе на юридическое сопровождение судебного процесса. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать 60% необходимой суммы.

«Мы сделали 2 из 3 обследований. Делали МРТ и сделали онкомаркеры. По результатам онкомаркеры завышены <…> а МРТ указывает на то, что есть опухоль. С большой вероятностью она злокачественная», — сообщила дочь Яна Таксюра.

Биопсию, по результатам которой ставится окончательный диагноз, сделать не успели. «Возможно, если бы результат был на это заседание, папа сегодня был бы дома. Нужно ждать следующего заседания. Будем подавать такое же ходатайство», — рассказала Марико, добавив, что Ян Таксюр испытывает боли, но держится.

Дочь литератора отметила, что на заседании суд разрешил Яну Таксюру выйти из «стакана» и сидеть рядом со своим адвокатом, что позволило вести защиту отца эффективнее.

«Надеюсь, этих радостей будет всё больше. Мы держимся. И держимся благодаря вашим молитвам о рабе Божьем Иоанне», — рассказала дочь православного журналиста.

Русская линия