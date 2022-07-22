Приднестровье намерено добиться своей независимости, а затем присоединиться к России, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. По его словам, Тирасполь придерживается этих задач с момента появления ПМР, сообщает Газета.Ru.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остаётся неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где чётко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации», — цитирует слова Игнатьева РИА Новости.

Как отметил глава МИД Приднестровья, независимость республики является безусловным приоритетом её руководства. Игнатьев также подчеркнул, что международно-правовые аргументы относительно необходимости признания ПМР давно сформулированы и вряд ли могут быть оспорены.

«Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно», — заключил министр.

Характерно, что эти заявления последовали после того, как украинские власти начали открыто предлагать Молдавии начать военные действий на территории Приднестровья и напасть на Тирасполь с двух сторон.

Русская линия