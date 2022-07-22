Русская линия
Сводка новостей от 22 июля 2022

Митрополит Екатеринбургский Евгений предложил назвать новую скоростную трассу М-12 в честь святой Екатерины
Трасса должна соединить Москву, Казань и столицу Среднего Урала…

Митрополит Екатеринбургский ЕвгенийМитрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предложил своё название для строящейся скоростной трассы М-12, которая в будущем соединит Москву, Казань и столицу Среднего Урала, сообщает Интерфакс.

«Встретились и тепло пообщались с первым президентом Татарстана Минтимером Шариповичем Шаймиевым. Он рассказал, как стремительно строится скоростная дорога М-12 Казань-Екатеринбург. Работы со стороны Казани ведутся быстро, активно возводятся мосты. Кстати, Автодор уже собирает предложения по названию новой трассы, которые будут вынесены на голосование. Я бы предложил назвать «Екатерининская», — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, проект строительства скоростной платной автотрассы М-12 от Москвы до Казани предполагает создание магистрали протяженностью 811 км к 2024 году. В тот же срок планируется продлить дорогу от Казани до Екатеринбурга, использовав, в частности, существующую сеть Росавтодора.

Русская линия

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