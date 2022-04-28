Русская линия
Сводка новостей от 28 апреля 2022

Власти Литвы начали вмешиваться в дела Православной Церкви
Чиновники Вильнюса заявили о намерении изъять храмы Виленско-Литовской епархии в пользу «другой Церкви»…

Карта ЛитвыВ российском МИДе обратили внимание на грубое вмешательство литовских властей в церковные дела и намерение главы города Вильнюса изъять храмы Виленско-Литовской епархии Московского Патриархата в пользу другой Церкви, сообщает Интерфакс.

«Оставим за скобками, что слова градоначальника могут быть расценены как призыв к совершению уголовного деяния — отъему собственности или банальному рэкету. В принципиальном плане — налицо очередное открытое давление государства на каноническую Православную Церковь в Европе, акт прямого государственного вмешательства в религиозную сферу», — заявил спецпредставитель министра иностранных дел России Геннадий Аскальдович.

По его словам, эта политика ведёт к беззаконию и произволу, создавая условия, при которых ни один человек — верующий или неверующий — не чувствует себя защищенным. «Или это — избирательная демократия по-литовски, которая работает для одних, но игнорирует интересы других?» — задает вопрос российский дипломат.

Он заявил о категорическом несогласии с такой политикой и потребовал строго соблюдать общепризнанные правовые нормы, касающиеся невмешательства в дела церкви, соблюдения свободы вероисповедания для всех граждан и конфессий в Литве.

Русская линия

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Власти Литвы начали вмешиваться в дела Православной Церкви
Чиновники Вильнюса заявили о намерении изъять храмы Виленско-Литовской епархии в пользу «другой Церкви»...

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