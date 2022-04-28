Русская линия
Сводка новостей от 28 апреля 2022

Митрополит Симбирский Лонгин: «Поверьте, очень многие люди скорбят сегодня с вами»
В Ульяновской области простились с двумя малолетними детьми и нянечкой, которые погибли от рук преступника, ворвавшегося в детский сад…

Митрополит Симбирский Лонгин отпел погибших в детском садике28 апреля 2022 года в храме во имя благоверных князей Бориса и Глеба митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин совершил отпевание погибших в детском саду в посёлке Вешкайма, где преступник проник на территорию детсада, убил нянечку и двоих малолетних детей, а затем застрелился, сообщает сайт Симбирской митрополии.

Митрополит Лонгин дал поручение благочинному Вешкаймского округа протоиерею Анатолию Капранову оказать всю возможную помощь и духовную поддержку родным и близким погибших и пострадавших.

«Для каждого христианина дни Пасхи — это дни радости и ликования. Но сегодня они омрачены для всех нас тем страшным событием, которое произошло в Вешкайме. Это трагедия, которой нет ни объяснения, ни оправдания. Невозможно найти слова, чтобы утешить тех, кто потерял своих родных. Это возможно только Богу. Только время и молитва о своих усопших помогает человеку пережить горе. Поверьте, очень многие люди скорбят сегодня с вами. Для нас ваша боль стала нашей собственной. Мы молимся об упокоении новопреставленных и о том, чтобы Господь подал утешение и поддержку скорбящим», — обратился к родным и близким погибших митрополит Лонгин.

Трагедия в Вешкайме произошла 26 апреля. В результате нападения в детском саду погибли двое детей и воспитательница. Кроме того, преступник накануне убил владельца ружья, с которым он пришёл в детский сад.

28 апреля в Ульяновской области объявлен траур по погибшим.

Русская линия

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Митрополит Симбирский Лонгин: «Поверьте, очень многие люди скорбят сегодня с вами»
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